كيفية استخدام ميزة Nearby Share في أندرويد.. خطوة بخطوة

MENAFN - Youm7) تعد مشاركة الملفات باستخدام ميزة Nearby Share على أندرويد أمرًا سهلاً للغاية، وهي بديل رائع للبلوتوث أو طرق مشاركة الملفات التقليدية، وإليك دليل سريع حول كيفية استخدامه:ما هي ميزة المشاركة القريبة

المشاركة القريبة هي ميزة متوفرة على أجهزة أندرويد (أندرويد 6.0 والإصدارات الأحدث)، وأجهزة Chromebook (الإصدار 91 والإصدارات الأحدث)، وبعض أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows (الإصدارات 64 بت من Windows 10 والإصدارات الأحدث) والتي تتيح لك مشاركة الملفات والروابط لاسلكيًا مع الأشخاص القريبين منك.

الأجهزة التي تستخدم البلوتوث والواي فاي، فهى طريقة سريعة ومريحة لنقل المحتوى دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت أو الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث. قبل ان تبدا:

- تأكد من تمكين المشاركة القريبة على كلا الجهازين، ويمكنك العثور عليه في الإعدادات > الأجهزة المتصلة > قائمة تفضيلات الاتصال.

- قم بتشغيل Bluetooth والموقع على كلا الجهازين.مشاركة الملفات:

- افتح التطبيق أو الملف الذي تريد مشاركته. على سبيل المثال، دعنا نشارك صورة من تطبيق المعرض الخاص بك.

- اضغط على زر المشاركة. - حدد المشاركة القريبة. - سيظهر اسم الجهاز الآخر، اضغط عليه لبدء النقل - على الجهاز المتلقي، سيظهر إشعار يطلب قبول النقل، اضغط على قبول. -سيتم نقل الملف بسرعة وأمان.فيما يلي بعض النصائح الإضافية لاستخدام ميزة المشاركة القريبة:

يمكنك التحكم في من يمكنه رؤية جهازك عن طريق اختيار إعدادات رؤية الجهاز في قائمة المشاركة القريبة، ويمكنك جعل جهازك مرئيًا للجميع، أو جهات الاتصال فقط، أو أجهزة محددة.

يمكنك أيضًا نقل الملفات إلى الأجهزة غير الموجودة في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. فقط تأكد من أن كلا الجهازين مرئيان لبعضهما البعض. ستختلف سرعة نقل ميزة Nearby Share حسب حجم الملف وجودة الاتصال.