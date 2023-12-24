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((البنك العربي الوطني)) يقود تحالفا بنكيا لتمويل مشروع ((الأفنيوز الخبر)) بقيمة 4.35 مليارات ريال

12/24/2023 11:22:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قاد‭ ‬البنك‭ ‬العربي‭ ‬الوطني‭ ‬ anb ‭ ‬تحالفا‭ ‬بنكيا‭ ‬يضم‭ ‬صندوق‭ ‬التنمية‭ ‬السياحي‭ ‬وبنوكا‭ ‬أخرى،‭ ‬لتمويل‭ ‬أعمال‭ ‬بناء‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬الأفنيوز ‭ ‬الخبر‮»‬‭ ‬بقيمة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬4‭.‬35‭ ‬مليارات‭ ‬ريال‭ ‬سعودي‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للمشروع‭ ‬البالغة‭ ‬7‭.‬2‭ ‬مليارات‭ ‬ريال،‭ ‬تتضمن‭ ‬تشييد‭ ‬مركز‭ ‬تجاري‭ ‬وبرجين‭ ‬متعددي‭ ‬الاستخدامات‭.‬

وقام‭ ‬بالتوقيع‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬البنك‭ ‬العربي‭ ‬الوطني‭ ‬لؤي‭ ‬الزاهر‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الشركات‭ ‬والمصرفية‭ ‬المؤسسية،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬شمول‭ ‬القابضة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الشايع‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬لمشروع‭ ‬‮«‬الأفنيوز‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬برعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬أمير‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬وقادة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

يمتد‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬الأفنيوز ‭ ‬الخبر‮»‬‭ ‬المتوقع‭ ‬تدشينه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2027‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬170‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬مرافق‭ ‬تجارية،‭ ‬ومساحات‭ ‬خاصة‭ ‬للتأجير،‭ ‬وأبراجاً‭ ‬فندقية‭ ‬وشققا‭ ‬سكنية‭ ‬ومكاتب‭ ‬وعيادات‭ ‬طبية‭ ‬وقاعات‭ ‬للفعاليات‭ ‬والمعارض،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬سيحدث‭ ‬فيه‭ ‬المشروع‭ ‬بتصاميمه‭ ‬العصرية‭ ‬الجذابة‭ ‬التي‭ ‬تحاكي‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة،‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جودة‭ ‬التسوق‭ ‬والترفيه،‭ ‬باعتباره‭ ‬أحدث‭ ‬الواجهات‭ ‬التسويقية‭ ‬والترفيهية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الخبر‭.‬

وأكد‭ ‬الزاهر‭ ‬أن‭ ‬قيادة‭ ‬البنك‭ ‬العربي‭ ‬الوطني‭ ‬ anb ‭ ‬لتمويل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الحيوي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬النوعية‭ ‬العملاقة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬وتضيف‭ ‬قيمة‭ ‬وأثراً‭ ‬مباشراً‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬المواطنين،‭ ‬وتتماشى‭ ‬مع‭ ‬الخطوات‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬المملكة‭ ‬لتأهيل‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتحفيز‭ ‬المزايا‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭.‬

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