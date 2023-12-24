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طرح حوالي 100 إلى 150 ثلاجة من الروبيان يوميا في الأسواق

12/24/2023 11:22:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00


أكد‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬قلالي‭ ‬للصيادين
محمد‭ ‬الدخيل
أن‭ ‬كميات‭ ‬الروبيان‭ ‬المطروحة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬100‭ ‬و150‭ ‬ثلاجة‭ ‬تقريبا‭ ‬يوميا‭ ‬وتسع‭ ‬كل‭ ‬ثلاجة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬كيلو،‭ ‬ملفتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توافر‭ ‬الكميات‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬الطقس‭ ‬وهبوب‭ ‬الرياح‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عند‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬الروبيان‭ ‬كانت‭ ‬الكميات‭ ‬المطروحة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬كبيرة‭ ‬والأسعار‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬دينارين‭ ‬ونصف‭ ‬و3‭ ‬دنانير‭ ‬ونصف‭ ‬للكيلو،‭ ‬للروبيان‭ ‬متوسط‭ ‬الحجم،‭ ‬بينما‭ ‬ارتفع‭ ‬السعر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬ووصل‭ ‬سعر‭ ‬الكيلو‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬دنانير‭ ‬و5‭ ‬دنانير‭ ‬لكبر‭ ‬حجم‭ ‬الروبيان،‭ ‬ولتوافره‭ ‬بكميات‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭.‬

وأشار‭ ‬الدخيل‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تستورد‭ ‬كذلك‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الروبيان‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الروبيان‭ ‬المحلي،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬فإن‭ ‬الاستهلاك‭ ‬يكون‭ ‬مشتركا‭ ‬بين‭ ‬الأفراد‭ ‬والمطاعم‭ ‬والفنادق‭ ‬والشركات،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬الروبيان‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭.‬

وطالب‭ ‬الدخيل‭ ‬بضرورة‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬النوخذة‭ ‬البحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭ ‬من‭ ‬التجاوزات‭ ‬والأخطاء‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬استنزاف‭ ‬البحر‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمون‭ ‬أدوات‭ ‬صيد‭ ‬مخالفة‭ ‬وينافسون‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬مهنة‭ ‬الصيد،‭ ‬ملفتا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬توارث‭ ‬مهنة‭ ‬الصيد‭ ‬حفاظا‭ ‬عليها‭. ‬

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