طرح حوالي 100 إلى 150 ثلاجة من الروبيان يوميا في الأسواق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد رئيس جمعية قلالي للصيادين
محمد الدخيل
أن كميات الروبيان المطروحة في السوق المحلي تتراوح بين 100 و150 ثلاجة تقريبا يوميا وتسع كل ثلاجة من 30 إلى 40 كيلو، ملفتا إلى أن توافر الكميات يعتمد على حالة الطقس وهبوب الرياح.
وأضاف: «عند بداية موسم الروبيان كانت الكميات المطروحة في الأسواق كبيرة والأسعار تتراوح بين دينارين ونصف و3 دنانير ونصف للكيلو، للروبيان متوسط الحجم، بينما ارتفع السعر في الوقت الحالي ووصل سعر الكيلو إلى 4 دنانير و5 دنانير لكبر حجم الروبيان، ولتوافره بكميات أقل من بداية الموسم مع بدء فصل الشتاء.
وأشار الدخيل إلى أنه تستورد كذلك كميات كبيرة من الروبيان من الخارج، بالإضافة إلى الروبيان المحلي، ولكن في المقابل فإن الاستهلاك يكون مشتركا بين الأفراد والمطاعم والفنادق والشركات، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الروبيان في الأسواق.
وطالب الدخيل بضرورة تطبيق قانون النوخذة البحريني، وذلك حفاظا على البيئة البحرية من التجاوزات والأخطاء التي تؤدي إلى استنزاف البحر وخاصة من العمالة الآسيوية الذين يستخدمون أدوات صيد مخالفة وينافسون البحرينيين في مهنة الصيد، ملفتا إلى أهمية توارث مهنة الصيد حفاظا عليها.
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