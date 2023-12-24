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رابطة المحكمين والخبراء بـ((المهندسين)) تطلق برنامج نشاطاتها

12/24/2023 11:22:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نظمت‭ ‬رابطة‭ ‬المحكمين‭ ‬والخبراء‭ ‬بجمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬13‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمقر‭ ‬الجمعية‭ ‬بالجفير‭ ‬الحلقة‭ ‬الحوارية‭ ‬الثالثة‭ ‬لها‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬حل‭ ‬النزاعات‭ ‬في‭ ‬عقود‭ ‬البناء‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬حزمة‭ ‬حلقاتها‭ ‬الحوارية‭ ‬التي‭ ‬عاودت‭ ‬الشعبة‭ ‬إطلاقها‭ ‬بعد‭ ‬انعقاد‭ ‬اجتماعها‭ ‬مؤخراً،‭ ‬حيث‭ ‬عقدت‭ ‬قبل‭ ‬هذه‭ ‬الحلقة‭ ‬حلقة‭ ‬حوارية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬الخبرة‭ ‬البحريني‭ ‬بين‭ ‬الفرص‭ ‬والتحديات‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الرابطة‭ ‬الذي‭ ‬أعدته‭ ‬ليستمر‭ ‬مدة‭ ‬سنتين،‭ ‬حيث‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الندوات‭ ‬والحلقات‭ ‬النقاشية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحكيم‭ ‬الهندسي‭ ‬والخبرة،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وحول‭ ‬رابطة‭ ‬المحكمين‭ ‬والخبراء‭ ‬بجمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬أشارت‭ ‬المهندسة‭ ‬هيام‭ ‬المسقطي‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬والعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬بالجمعية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرابطة‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬الشعب‭ ‬العاملة‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الجمعية‭ ‬وتضم‭ ‬في‭ ‬صفوفها‭ ‬مهندسين‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬هندسية‭ ‬متعددة‭ ‬كالهندسة‭ ‬المدنية‭ ‬والهندسة‭ ‬الميكانيكية‭ ‬والهندسة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والهندسة‭ ‬الكيميائية‭ ‬والهندسة‭ ‬الجيولوجية‭ ‬وهندسة‭ ‬المناجم‭ ‬والتعدين‭ ‬وهندسة‭ ‬التربة‭ ‬والعمارة‭.‬

وأضافت‭ ‬المسقطي‭ ‬أن‭ ‬الرابطة‭ ‬قد‭ ‬أعيد‭ ‬تشكيلها‭ ‬بعد‭ ‬انعقاد‭ ‬اجتماعها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬وجرى‭ ‬خلاله‭ ‬انتخاب‭ ‬إدارة‭ ‬للشعبة‭ ‬بالتزكية‭ ‬مدة‭ ‬سنتين،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬المهندس‭ ‬سعيد‭ ‬عبدالله‭ ‬عسبول‭ ‬برئاسة‭ ‬الرابطة،‭ ‬والمهندسة‭ ‬شهربان‭ ‬أحمد‭ ‬شريف‭ ‬نائباً‭ ‬للرئيس،‭ ‬والدكتور‭ ‬المهندس‭ ‬رائد‭ ‬حسين‭ ‬أبوزّياد‭ ‬أميناً‭ ‬للسر،‭ ‬المهندس‭ ‬هاني‭ ‬علي‭ ‬الخياط‭ ‬والمهندس‭ ‬حسن‭ ‬الزبيل،‭ ‬عضوين‭ ‬إداريين‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أشار‭ ‬المهندس‭ ‬سعيد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬عسبول‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬المحكمين‭ ‬والخبراء‭ ‬بجمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬أنه‭ ‬وخلال‭ ‬الحلقة‭ ‬الحوارية‭ ‬الثالثة‭ ‬استعرض‭ ‬المهندس‭ ‬بالاب‭ ‬موكرجي،‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للغاز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بحل‭ ‬النزاعات‭ ‬في‭ ‬عقود‭ ‬البناء،‭ ‬ومنها‭ ‬الأسباب‭ ‬المبكرة‭ ‬للنزاعات،‭ ‬وعلامات‭ ‬الخلافات،‭ ‬والحلول‭ ‬البديلة‭ ‬لفض‭ ‬المنازعات،‭ ‬ومجالس‭ ‬المنازعات‭ ‬ودورها‭.‬

وأضاف‭ ‬عسبول‭ ‬أن‭ ‬الرابطة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بقدرات‭ ‬أعضائها‭ ‬في‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتسوية‭ ‬النزاعات‭ ‬الهندسية‭ ‬والإنشائية‭ ‬كالتحكيم،‭ ‬والوساطة‭ ‬والتوفيق،‭ ‬والخبرة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعقد‭ ‬الدورات‭ ‬والندوات‭ ‬والحلقات‭ ‬النقاشية‭ ‬لأعضائها‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬قدراتهم‭ ‬ومعارفهم‭ ‬الفنية‭ ‬والتقنية‭ ‬اللازمة،‭ ‬ويمتد‭ ‬دور‭ ‬رابطة‭ ‬المحكمين‭ ‬والخبراء‭ ‬ليشمل‭ ‬تقديم‭ ‬الخبرة‭ ‬والمشورة‭ ‬عبر‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬وبيوت‭ ‬الاستشارات‭ ‬الهندسية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬الهندسية‭ ‬سواء‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التحكيم‭ ‬المؤسسي‭ ‬أو‭ ‬التحكيم‭ ‬الحر،‭ ‬والتوفيق‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬الهندسية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إقناع‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬بالنزول‭ ‬على‭ ‬التوفيق‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التحكيم‭ ‬أو‭ ‬سلوك‭ ‬طريق‭ ‬التقاضي،‭ ‬ووضع‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المحكمين‭ ‬والوسطاء‭ ‬والخبراء،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيقات‭ ‬الحوادث‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انتداب‭ ‬خبراء‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬صفوف‭ ‬الشعبة‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬وتحليل‭ ‬أسباب‭ ‬الحوادث‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تحصل‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الإنشائية‭.‬

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