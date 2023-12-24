رابطة المحكمين والخبراء بـ((المهندسين)) تطلق برنامج نشاطاتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نظمت رابطة المحكمين والخبراء بجمعية المهندسين البحرينية مساء يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر الجاري بمقر الجمعية بالجفير الحلقة الحوارية الثالثة لها والتي كانت تحت عنوان «حل النزاعات في عقود البناء»، وذلك ضمن حزمة حلقاتها الحوارية التي عاودت الشعبة إطلاقها بعد انعقاد اجتماعها مؤخراً، حيث عقدت قبل هذه الحلقة حلقة حوارية تحت عنوان «قانون الخبرة البحريني بين الفرص والتحديات» بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية، وذلك ضمن برنامج عمل الرابطة الذي أعدته ليستمر مدة سنتين، حيث يشتمل على عقد العديد من الندوات والحلقات النقاشية في مجال التحكيم الهندسي والخبرة، وبالتعاون مع عدد من الجمعيات المهنية الأخرى في مملكة البحرين.
وحول رابطة المحكمين والخبراء بجمعية المهندسين البحرينية أشارت المهندسة هيام المسقطي أمين السر والعلاقات الخارجية بالجمعية إلى أن هذه الرابطة هي إحدى الشعب العاملة تحت مظلة الجمعية وتضم في صفوفها مهندسين في تخصصات هندسية متعددة كالهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة الكيميائية والهندسة الجيولوجية وهندسة المناجم والتعدين وهندسة التربة والعمارة.
وأضافت المسقطي أن الرابطة قد أعيد تشكيلها بعد انعقاد اجتماعها الأول في 23 سبتمبر 2023، وجرى خلاله انتخاب إدارة للشعبة بالتزكية مدة سنتين، حيث فاز المهندس سعيد عبدالله عسبول برئاسة الرابطة، والمهندسة شهربان أحمد شريف نائباً للرئيس، والدكتور المهندس رائد حسين أبوزّياد أميناً للسر، المهندس هاني علي الخياط والمهندس حسن الزبيل، عضوين إداريين.
إلى ذلك أشار المهندس سعيد عبد الله عسبول رئيس رابطة المحكمين والخبراء بجمعية المهندسين البحرينية أنه وخلال الحلقة الحوارية الثالثة استعرض المهندس بالاب موكرجي، من شركة بابكو للغاز العديد من النقاط المهمة التي تتعلق بحل النزاعات في عقود البناء، ومنها الأسباب المبكرة للنزاعات، وعلامات الخلافات، والحلول البديلة لفض المنازعات، ومجالس المنازعات ودورها.
وأضاف عسبول أن الرابطة تعمل على الارتقاء بقدرات أعضائها في عددٍ من المجالات المتعلقة بتسوية النزاعات الهندسية والإنشائية كالتحكيم، والوساطة والتوفيق، والخبرة، وذلك بعقد الدورات والندوات والحلقات النقاشية لأعضائها بهدف زيادة قدراتهم ومعارفهم الفنية والتقنية اللازمة، ويمتد دور رابطة المحكمين والخبراء ليشمل تقديم الخبرة والمشورة عبر جمعية المهندسين البحرينية للشركات والمؤسسات وبيوت الاستشارات الهندسية في مجالات التحكيم في النزاعات الهندسية سواء عن طريق التحكيم المؤسسي أو التحكيم الحر، والتوفيق في النزاعات الهندسية عن طريق إقناع أطراف النزاع بالنزول على التوفيق بدلا من التحكيم أو سلوك طريق التقاضي، ووضع برامج تدريبية تسهم في تطوير المحكمين والوسطاء والخبراء، والمساهمة في إجراء تحقيقات الحوادث من خلال انتداب خبراء من بين صفوف الشعبة للمساعدة في إجراء وتحليل أسباب الحوادث التي قد تحصل في المشاريع الإنشائية.
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