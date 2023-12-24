المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون يحتفي بيوم الإحصاء الخليجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يحتفي‭ ‬المركز‭ ‬الإحصائي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الإحصائية‭ ‬الوطنية‭ ‬بيوم‭ ‬الإحصاء‭ ‬الخليجي،‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬وذلك‭ ‬للأهمية‭ ‬التي‭ ‬توليها‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬بالإحصاء‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية،‭ ‬وقد‭ ‬اعتمد‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬عام‭ ‬2016م‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬141‭ ‬تخصيصَ‭ ‬يومٍ‭ ‬للإحصاء‭ ‬الخليجي‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

وأكد‭ ‬المركز‭ ‬الإحصائي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الإحصائي‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬شهد‭ ‬تطورًا‭ ‬مستمرًّا‭ ‬ومواكبًا‭ ‬لتطور‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬العمل‭ ‬الإحصائي‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللجان‭ ‬وفرق‭ ‬العمل‭ ‬الإحصائية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬انطلاقة‭ ‬المركز‭ ‬الإحصائي‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013م،‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬مهام‭ ‬تنسيق‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬أجهزة‭ ‬الإحصاء‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬الإحصائي‭ ‬بشتى‭ ‬أشكاله،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬إنتاج‭ ‬ونشر‭ ‬بيانات‭ ‬ومعلومات‭ ‬إحصائية‭ ‬خليجية‭ ‬موحّدة‭ ‬وذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية،‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬إحصائية‭ ‬فعّالة‭.‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الإحصائي‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬وفق‭ ‬المبادئ‭ ‬الأساسية‭ ‬للإحصاءات‭ ‬الرسمية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬التي‭ ‬تبنتها‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬والمركز‭ ‬الإحصائي‭ ‬لدول‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ميثاق‭ ‬ممارسات‭ ‬العمل‭ ‬الإحصائي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬المركز‭ ‬بإعداده‭ ‬منذ‭ ‬نشأته،‭ ‬واعتماده‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬لشؤون‭ ‬العمل‭ ‬الإحصائي،‭ ‬وسعيًا‭ ‬لتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬الرقم‭ ‬الإحصائي‭ ‬الخليجي‭ ‬الموحّد،‭ ‬وأعد‭ ‬المركز‭ ‬إطارًا‭ ‬لضمان‭ ‬جودة‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬وتمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬والاستئناس‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أطر‭ ‬وطنية‭ ‬لضمان‭ ‬الجودة‭ ‬ولتجمع‭ ‬بين‭ ‬المتطلبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والخليجية‭ ‬والدولية‭.‬

وأضاف‭ ‬المركز‭ ‬أن‭ ‬المنظومة‭ ‬الإحصائية‭ ‬الخليجية‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬والمسيرات‭ ‬الإنمائية‭ ‬الوطنية‭ ‬للدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬إحصائية‭ ‬ومعرفية‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية،‭ ‬تلبي‭ ‬الطلب‭ ‬الوارد‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬والمتعلق‭ ‬بصنع‭ ‬القرارات،‭ ‬ورسم‭ ‬السياسات،‭ ‬والتخطيط،‭ ‬ورصد‭ ‬التقدم‭ ‬والإنجازات،‭ ‬وتقييم‭ ‬الأداء‭ ‬وقياس‭ ‬الأثر‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأساس،‭ ‬يأتي‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المستخدمين‭ ‬بتنوع‭ ‬اهتماماتهم‭ ‬ومؤهلاتهم‭ ‬إحدى‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬تبنتها‭ ‬المنظومة،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياج‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الطلب،‭ ‬وما‭ ‬يطرأ‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬تطورات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬والإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استباق‭ ‬احتياجات‭ ‬المستخدمين‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭. ‬وهذا‭ ‬بدوره‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬واستحداث‭ ‬الأدوات‭ ‬الإحصائية‭ ‬المناسبة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المستخدمين،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬توقعاتهم‭ ‬واهتماماتهم‭ ‬وقدراتهم‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للعمل‭ ‬الإحصائي‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬للفترة‭ (‬2021-2025م‭) ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬العمل‭ ‬الإحصائي‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬2030م‭ ‬مثلت‭ ‬توجهًا‭ ‬طموحًا‭ ‬نحو‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا‭ ‬لترسيخ‭ ‬العمل‭ ‬الاحصائي‭ ‬الخليجي‭ ‬المشتركـ‭ ‬وما‭ ‬تتطلبه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬مواكبة‭ ‬المنظومة‭ ‬الإحصائية‭ ‬للطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬الإحصاءات‭ ‬كمًا‭ ‬ونوعًا،‭ ‬واستجابة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬المستخدمين‭ ‬وتسخيرا‭ ‬للتقدم‭ ‬التقني‭ ‬والتكنولوجي‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬البيانات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬الداعمة،‭ ‬حيث‭ ‬تحدد‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬المنظومة‭ ‬الإحصائية‭ ‬الخليجية‭ ‬لتحقيقها،‭ ‬والمسار‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬تعتزم‭ ‬تنفيذه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬تلك‭ ‬الرؤية‭ ‬الطموحة‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬منظومة‭ ‬إحصائية‭ ‬خليجية‭ ‬ذكية‭ ‬وموثوقة‭ ‬تدعم‭ ‬القرار‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التحول‭ ‬من‭ ‬أساليب‭ ‬العمل‭ ‬الإحصائي‭ ‬الحالية‭ ‬إلى‭ ‬أساليب‭ ‬متطورة‭ ‬في‭ ‬تجميع‭ ‬ومعالجة‭ ‬وتحليل‭ ‬ونشر‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬الإحصائية‭ ‬عن‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬باعتبارها‭ ‬كتلة‭ ‬اقتصادية‭ ‬واجتماعية‭ ‬وبيئية‭ ‬موحّدة،‭ ‬وقد‭ ‬بات‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬ضروريًا‭ ‬لضمان‭ ‬استجابة‭ ‬المنظومة‭ ‬الإحصائية‭ ‬الخليجية‭ ‬للتطورات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬العادية‭ ‬وفي‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية‭.‬