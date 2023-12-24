وكالة التصنيف العالمية ((A.M. Best)) تؤكد تصنيف ((سوليدرتي البحرين)) المالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حصدت شركة سوليدرتي البحرين، إحدى كبريات شركات التأمين في مملكة البحرين وإحدى الشركات التابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب، على ثقة وكالة التصنيف العالمية « A . M . Best »، وذلك من خلال محافظتها على تصنيفها المالي عند المستوى الجيد ( B ++) للقوة المالية وتصنيفها الائتماني طويل الأجل عند المستوى الجيد ( bbb +) وذلك مما يعكس استقرار المنظور المستقبلي لكلا التصنيفين.
ويأتي هذا التصنيف الحالي من خلال مراجعة وكالة التصنيف العالمية « A . M . Best »
السنوي لسوليدرتي البحرين، والذي يأخذ بعين الاعتبار استحواذ الشركة على كل من شركة الهلال لايف والهلال تكافل. حيث من المتوقع أن يعزز هذا الاستحواذ موقع سوليدرتي البحرين في السوق المحلي من جانب، وتوفير آفاقٍ جديدة للشركة لتوسيع محفظة منتجات التكافل العائلي وتطلعات الشركة في التوسع الجغرافي من خلال الدخول إلى السوق الكويتي من جانب آخر.
كما ترتكز قوة الميزانية العمومية لشركة سوليدرتي على مستواها العالي وفقاً لنتائج وكالة التصنيف العالمية « A . M . Best »، وتُدعم بمستوى قوي من القيمة السوقية عبر احتساب نسبة كفاية رأس المال المعروفة وفق مقياس ( BCAR ) وذلك بما يضمن استقرارها بمعدلات آمنة حتى بعد اكتمال عملية الاستحواذ واندماجها مع شركتي الهلال لايف والهلال تكافل. ومن جانبها عبرت الوكالة عن مستوى الميزانية العمومية لشركة سوليدرتي البحرين بكونها في مستوى الجيد جداً من ناحية السيولة والمرونة المالية.
وفي ظل هذه المناسبة، فقد علق جواد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين قائلا: «نفخر بحصولنا على هذا التصنيف الذي يأتي تأكيداً للأسس التي استمرت الشركة طوال السنوات في تميزها في شتى المجالات، وعملها الجاد والمستمر لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية على المدى الطويل والتي أثمرت في المحافظة على صدارتها في سوق التأمين البحريني». كما أضاف أن التزام سوليدرتي البحرين بالحفاظ على ميزانية عمومية قوية وحرصها على تطوير وطرح الحلول التأمينية الموثوقة تأتي خطوة لتعزيز تجربة عملائها.
وتواصل شركة سوليدرتي البحرين مساعيها الحثيثة والرامية لاقتناص كل فرص النمو التي من شأنها أن تعزز ملفها المؤسسي ومحفظة أعمالها التأمينية، كما تحرص الشركة على تقديم حلول تأمينية وخدمات متميزة بما تلبي تطلعات عملائها وشركائها.
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