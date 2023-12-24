وكالة التصنيف العالمية ((A.M. Best)) تؤكد تصنيف ((سوليدرتي البحرين)) المالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حصدت‭ ‬شركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬إحدى‭ ‬كبريات‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وإحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬القابضة‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب،‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬وكالة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬ A ‭.‬ M ‭. ‬ Best ‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محافظتها‭ ‬على‭ ‬تصنيفها‭ ‬المالي‭ ‬عند‭ ‬المستوى‭ ‬الجيد‭ (‬ B ‭++) ‬للقوة‭ ‬المالية‭ ‬وتصنيفها‭ ‬الائتماني‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‭ ‬عند‭ ‬المستوى‭ ‬الجيد‭ (‬ bbb ‭+) ‬وذلك‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬استقرار‭ ‬المنظور‭ ‬المستقبلي‭ ‬لكلا‭ ‬التصنيفين‭. ‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مراجعة‭ ‬وكالة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬ A ‭.‬ M ‭. ‬ Best ‮»‬‭

‬السنوي‭ ‬لسوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬يأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬استحواذ‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬الهلال‭ ‬لايف‭ ‬والهلال‭ ‬تكافل‭. ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬هذا‭ ‬الاستحواذ‭ ‬موقع‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬جانب،‭ ‬وتوفير‭ ‬آفاقٍ‭ ‬جديدة‭ ‬للشركة‭ ‬لتوسيع‭ ‬محفظة‭ ‬منتجات‭ ‬التكافل‭ ‬العائلي‭ ‬وتطلعات‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬الجغرافي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬الكويتي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭.‬

كما‭ ‬ترتكز‭ ‬قوة‭ ‬الميزانية‭ ‬العمومية‭ ‬لشركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬على‭ ‬مستواها‭ ‬العالي‭ ‬وفقاً‭ ‬لنتائج‭ ‬وكالة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬ A ‭.‬ M ‭. ‬ Best ‮»‬،‭ ‬وتُدعم‭ ‬بمستوى‭ ‬قوي‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬عبر‭ ‬احتساب‭ ‬نسبة‭ ‬كفاية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المعروفة‭ ‬وفق‭ ‬مقياس‭ (‬ BCAR ‭) ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬استقرارها‭ ‬بمعدلات‭ ‬آمنة‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬اكتمال‭ ‬عملية‭ ‬الاستحواذ‭ ‬واندماجها‭ ‬مع‭ ‬شركتي‭ ‬الهلال‭ ‬لايف‭ ‬والهلال‭ ‬تكافل‭. ‬ومن‭ ‬جانبها‭ ‬عبرت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬الميزانية‭ ‬العمومية‭ ‬لشركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬بكونها‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الجيد‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬السيولة‭ ‬والمرونة‭ ‬المالية‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬فقد‭ ‬علق‭ ‬جواد‭ ‬محمد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بحصولنا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬تأكيداً‭ ‬للأسس‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬الشركة‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬في‭ ‬تميزها‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬وعملها‭ ‬الجاد‭ ‬والمستمر‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤيتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬والتي‭ ‬أثمرت‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬صدارتها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‭ ‬البحريني‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬التزام‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬عمومية‭ ‬قوية‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وطرح‭ ‬الحلول‭ ‬التأمينية‭ ‬الموثوقة‭ ‬تأتي‭ ‬خطوة‭ ‬لتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬عملائها‭.‬

وتواصل‭ ‬شركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬مساعيها‭ ‬الحثيثة‭ ‬والرامية‭ ‬لاقتناص‭ ‬كل‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬ملفها‭ ‬المؤسسي‭ ‬ومحفظة‭ ‬أعمالها‭ ‬التأمينية،‭ ‬كما‭ ‬تحرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تأمينية‭ ‬وخدمات‭ ‬متميزة‭ ‬بما‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬عملائها‭ ‬وشركائها‭.‬