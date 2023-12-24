عائدات شركات الاتصالات الصينية تبلغ 218 مليار دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

سجل‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬نموًا‭ ‬مستقرًا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬يناير‭ ‬ونوفمبر‭ ‬الماضيين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬بيانات‭ ‬أصدرتها‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬الصينية‭.‬

وأظهرت‭ ‬البيانات،‭ ‬وفقًا‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬شينخوا‮»‬‭ ‬الصينية،‭ ‬أن‭ ‬العائدات‭ ‬المجمعة‭ ‬لأعمال‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬بلغت‭ ‬1‭.‬55‭ ‬تريليون‭ ‬يوان‭ (‬حوالي‭ ‬218‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المذكورة،‭ ‬بارتفاع‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬9‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭.‬

وشهدت‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬الثلاثة‭ ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬وهى‭ ‬‮«‬تشاينا‭ ‬تيليكوم‮»‬،‭ ‬و‮«‬تشاينا‭ ‬موبايل‮»‬،‭ ‬و«تشاينا‭ ‬يونيكوم‮»‬‭ ‬قفزة‭ ‬في‭ ‬إيراداتها‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الناشئة‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭.‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬إلى‭ ‬332‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬يوان،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬إجمالي‭ ‬إيرادات‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬8‭ ‬نقاط‭ ‬مئوية‭.‬

وارتفعت‭ ‬الإيرادات‭ ‬من‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬والبيانات‭ ‬الضخمة‭ ‬بنسبتي‭ ‬39‭.‬7‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬و43‭.‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬السابق‭.‬

وحققت‭ ‬خدمات‭ ‬الإنترنت‭ ‬عريض‭ ‬النطاق‭ ‬إيرادات‭ ‬بقيمة‭ ‬240‭.‬4‭ ‬مليار‭ ‬يوان‭ ‬لشركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬الصينية‭ ‬الثلاثة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬نوفمبر،‭ ‬بزيادة‭ ‬8‭.‬5‭ ‬بالمائة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭.‬