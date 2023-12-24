عائدات شركات الاتصالات الصينية تبلغ 218 مليار دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
سجل قطاع الاتصالات في الصين نموًا مستقرًا في الفترة بين يناير ونوفمبر الماضيين، وذلك بحسب بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.
وأظهرت البيانات، وفقًا لوكالة «شينخوا» الصينية، أن العائدات المجمعة لأعمال الشركات في القطاع بلغت 1.55 تريليون يوان (حوالي 218 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، بارتفاع بنسبة 6.9 في المئة على أساس سنوي.
وشهدت شركات الاتصالات الثلاثة العملاقة في الصين، وهى «تشاينا تيليكوم»، و«تشاينا موبايل»، و«تشاينا يونيكوم» قفزة في إيراداتها من الأعمال الناشئة بنسبة 20.1 في المائة على أساس سنوي إلى 332.6 مليار يوان، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات بنسبة 3.8 نقاط مئوية.
وارتفعت الإيرادات من الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبتي 39.7 في المائة و43.3 في المائة على التوالي، مقارنة مع نفس الفترة في العام السابق.
وحققت خدمات الإنترنت عريض النطاق إيرادات بقيمة 240.4 مليار يوان لشركات الاتصالات الصينية الثلاثة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، بزيادة 8.5 بالمائة على أساس سنوي.
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