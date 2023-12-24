استعراض أوجه التعاون بين البحرين ورابطة الأسيان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقد الشيخ دعيج بن عيسى بن دعيج آل خليفة، رئيس مجلس دول الآسيان البحرين اجتماعا مع الدكتور كاو هورن أمين عام رابطة دول جنوب شرق آسيا الأسيان، والذي عقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
واستعرض أوجه سبل التعاون المشترك ما بين مملكة البحرين والرابطة، إلى جانب مختلف الأنشطة التي يقوم بها المجلس. من جانبه أشاد الأمين العام بجهود رئيس وأعضاء المجلس في سبيل تقوية العلاقات المتبادلة بين الجانبين في الشؤون التجارية والاقتصادية والسياحية والثقافية مع دول الأسيان.
الجدير بالذكر أن مجلس دول الأسيان البحرين تأسس عام 2017 والذي يشمل مجموعة من رجال وسيدات الأعمال برئاسة الشيخ دعيج بن عيسى بن دعيج آل خليفة، وتم الاعتراف رسمياً بالمجلس من قبل رابطة دول الأسيان كأول مجلس للأسيان في منطقة دول الخليج العربي والشرق الأوسط.
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