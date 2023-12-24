Monday, 25 December 2023 09:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استعراض أوجه التعاون بين البحرين ورابطة الأسيان

12/24/2023 11:22:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقد‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬دول‭ ‬الآسيان‭ ‬البحرين‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬كاو‭ ‬هورن‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬رابطة‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬الأسيان،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإندونيسية‭ ‬جاكرتا‭.‬

واستعرض‭ ‬أوجه‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والرابطة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المجلس‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بجهود‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والسياحية‭ ‬والثقافية‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الأسيان‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬دول‭ ‬الأسيان‭ ‬البحرين‭ ‬تأسس‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬وسيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وتم‭ ‬الاعتراف‭ ‬رسمياً‭ ‬بالمجلس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رابطة‭ ‬دول‭ ‬الأسيان‭ ‬كأول‭ ‬مجلس‭ ‬للأسيان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

MENAFN24122023000055011008ID1107654376

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث