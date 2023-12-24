استعراض أوجه التعاون بين البحرين ورابطة الأسيان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقد‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬دول‭ ‬الآسيان‭ ‬البحرين‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬كاو‭ ‬هورن‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬رابطة‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬الأسيان،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإندونيسية‭ ‬جاكرتا‭.‬

واستعرض‭ ‬أوجه‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والرابطة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المجلس‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بجهود‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والسياحية‭ ‬والثقافية‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الأسيان‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬دول‭ ‬الأسيان‭ ‬البحرين‭ ‬تأسس‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬وسيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وتم‭ ‬الاعتراف‭ ‬رسمياً‭ ‬بالمجلس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رابطة‭ ‬دول‭ ‬الأسيان‭ ‬كأول‭ ‬مجلس‭ ‬للأسيان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭.‬