299 مليون دينار إجمالي الصادرات السلعية وطنية المنشأ خلال نوفمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أصدرت‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تقريرها‭ ‬الأولي‭ ‬لإحصاءات‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬والذي‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬الواردات‭ ‬والصادرات‭ ‬وطنية‭ ‬المنشأ‭ ‬وإعادة‭ ‬التصدير،‭ ‬والميزان‭ ‬التجاري‭.‬

وذكر‭ ‬التقرير‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬الواردات‭ ‬السلعية‭ ‬نحو‭ ‬454‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬440‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬لنفس‭ ‬الشهر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بارتفاع‭ ‬نسبته‭ ‬3 ‭%‬ ،‭ ‬ومثّلت‭ ‬مجموع‭ ‬واردات‭ ‬أهم‭ ‬عشر‭ ‬دول‭ ‬حوالي‭ ‬71 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الواردات‭.‬

وبحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬احتلت‭ ‬واردات‭ ‬الصين‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬64‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وتلتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بقيمة‭ ‬54‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬الواردات‭ ‬التي‭ ‬بـلـغت‭ ‬42‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

وكان‭ (‬أوكسيد‭ ‬ألمنيوم‭ ‬آخر‭) ‬أكـثـر‭ ‬الـسـلع‭ ‬اسـتيـرادًا‭ ‬بقيمة‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬ثـم‭ (‬أجزاء‭ ‬لمحركات‭ ‬الطائرات‭) ‬بقيمة‭ ‬28‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وتلتهما‭ (‬خامات‭ ‬الحديد‭ ‬ومركزاتها‭ ‬غير‭ ‬مكتلة‭) ‬بقيمة‭ ‬24‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬انخفضت‭ ‬قيمة‭ ‬الصادرات‭ ‬وطنية‭ ‬المنشأ‭ ‬بنسبة‭ ‬15 ‭%‬ ‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬299‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬مـقـابـل‭ ‬350‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬لنفس‭ ‬الشهر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬ومثّلت‭ ‬مجموع‭ ‬صادرات‭ ‬أهم‭ ‬عشر‭ ‬دول‭ ‬حوالي‭ ‬73 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬حجم‭ ‬الصادرات‭.‬

واحتلت‭ ‬الـمـمـلكة‭ ‬الـعـربـيـة‭ ‬الـسـعودية‭ ‬الـمرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬الصـادرات‭ ‬وطـنيـة‭ ‬الـمنـشأ‭ ‬بقيمة‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وتلتها‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بقيمة‭ ‬57‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬الصادرات‭ ‬بقيمة‭ ‬28‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

وتعد‭ (‬خلائط‭ ‬الألمنيوم‭ ‬الخام‭) ‬أكثر‭ ‬السلع‭ ‬تصديرًا‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬68‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وأتت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ (‬خامات‭ ‬الحديد‭ ‬ومركزاتها‭ ‬مكتلة‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬قـيمتها‭ ‬48‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬وتلتهما‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ (‬أسلاك‭ ‬من‭ ‬الألمنيوم‭ ‬غير‭ ‬المخلوط‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬19‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

أما‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬إعادة‭ ‬التصدير،‭ ‬فقد‭ ‬ارتفعت‭ ‬قيمة‭ ‬إعادة‭ ‬التصدير‭ ‬بنسبة‭ ‬15 ‭%‬ ‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬74‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬64‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬لنفس‭ ‬الشهر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬ومثّل‭ ‬مجموع‭ ‬أهم‭ ‬عشر‭ ‬دول‭ ‬حوالي‭ ‬85 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬حجم‭ ‬إعادة‭ ‬التصدير‭.‬

وجاءت‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬إعادة‭ ‬الـتصـديـر‭ ‬الذي‭ ‬بـلغـت‭ ‬قيـمته‭ ‬16‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬وتلتها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بقيمة‭ ‬16‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كانت‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬إعادة‭ ‬التصدير‭ ‬لها‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭.‬

وتعتبر‭ (‬المحركات‭ ‬التوربينية‭ ‬النفاثة‭) ‬أكثر‭ ‬السلع‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إعادة‭ ‬التصدير،‭ ‬وبلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬تلتها‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ (‬أجهزة‭ ‬للتعبئة‭ ‬أو‭ ‬للسد‭ ‬أو‭ ‬للصق‭ ‬الرقاع‭ ‬على‭ ‬العلب‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬واحتلت‭ (‬سيارات‭ ‬الدفع‭ ‬الرباعي‭) ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إعادة‭ ‬التصدير،‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬4‭.‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭.‬

أما‭ ‬الميزان‭ ‬التجاري‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬الصادرات‭ ‬والواردات،‭ ‬فقد‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬الميزان‭ ‬التجاري‭ ‬82‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه،‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الشهر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬عجزًا‭ ‬26‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬العجز‭ ‬بنسبة‭ ‬218 ‭%‬ ‭.‬