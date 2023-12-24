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ما هي حالة الطقس للساعات القادمة في الأردن؟

12/24/2023 11:20:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، إن أحدث نتائج نظم المحاكاة الحاسوبية وتحليلات تظهر انحسار تأثير المنخفض الجوي تدريجياً عن الأردن في الساعات القادمة، حيث يستمر الطقس بالبرودة في جميع المناطق.

وأضاف أنه من المتوقع أن تبقى السحب تتدفق نحو الأردن، مصحوبة بزخات خفيفة من الأمطار في مناطق الشمال والوسط، مع تراجع تدريجي في شدتها وانتشارها.

وتوقع أن تكون هناك فرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق، خاصة في الساعات الأولى من الليل، وتكون درجات الحرارة منخفضة في جميع أنحاء الأردن، مع برودة شديدة في بعض المناطق البادية والجبلية العالية.

وحذر طقس العرب من تشكل الضباب على نطاق واسع هذه الليلة، حيث يتوقع أن يشمل ذلك السهول الشرقية والبادية، بما في ذلك مطار الملكة علياء الدولي، مما قد يؤدي إلى تقليل كبير أو حتى انعدام مدى الرؤية الأفقية.

ونبه من التدني اللافت في مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في أجزاء واسعة من السهول الشرقية والبادية بما فيها مطار الملكة علياء الدولي.

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