الخصاونة: دعواتنا بأن يعمّ السلام على أهلنا في فلسطين بزوال الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- قال رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، إن البهجة بحلول عيد الميلاد المجيد، تغيب عن أهلنا المسيحيين في فلسطين والأراضي المقدسة بفعل عدوان غاشم يتجاوز كل الحدود الإنسانية، فيما يمنع أهلنا في القدس وبيت لحم من ممارسة شعائرهم الدينية بطمأنينة وأمان.
وأضاف الخصاونة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، "دعواتنا أن يعمّ السلام والأمن على أهلنا في فلسطين بزوال العدوان والحصار والاحتلال". -(بترا)
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