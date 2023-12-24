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محور فيلادلفيا.. الاحتلال يسوق الوهم

12/24/2023 11:20:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – يبدو أن الكيان الصهيوني، وبعد أن علقت قدماه في وحل غزة، بات يحاول البحث عن أي مخرج يضمن له الظهور بصورة المنتصر في الحرب على القطاع، والتي بدأها بريا منذ 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وبعد أن تكبدت قواته خسائر بشرية كبيرة في ظل مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية، أصبح يصب تركيزه على مواقع أخرى في القطاع بحثا عن أي طوق نجاة له.
ومؤخرا، كشف عن معلومات تتحدث عن أن كيان الاحتلال يعتزم احتلال الشريط الحدودي مع مصر، أو ما يسمى محور "فيلادلفيا"، حيث طلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود تمهيدا لدخول الدبابات.
إلا أن الحكومة المصرية سارعت ونفت صحة هذه الأنباء، فيما أكدت أيضا الحكومة في غزة أن ما يجري تداوله هو مجرد "إشاعات مغرضة".
يوم السبت الماضي، نقل موقع "والا" العبري عن مصادر عسكرية صهيونية أن عملية عسكرية غير عادية جرت بين معبر كرم أبو سالم ورفح عند محور فيلادفيا.
ولذلك، فإن التساؤلات بدأت تدور بين أوساط السياسيين والعسكريين في المنطقة، عن السبب الذي يسعى له الاحتلال للسيطرة على الحدود بين مصر وغزة.
وفي هذا السياق، قال خبير العلاقات الدولية الدكتور بدر الماضي إن محور فيلادلفيا يعتبر شريانا سياسيا وأمنيا للسلطة الوطنية الفلسطينية وفلسطين بشكل عام.
وأكد أن هذه المنطقة ومحور فيلادلفيا يشكلان حالة من الانفتاح الغزي على العالم، من خلال وجود معبر رفح بين مصر والسلطة الفلسطينية وحركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة.
ولفت الماضي إلى أن هذا المحور هو بطول 14.5 كيلومتر وعرض يتراوح من 60 إلى 100 متر في بعض المناطق، حيث تخلت عنه دولة الاحتلال بعد انسحابها عام 2005 من قطاع غزة.
وأشار الماضي إلى أن هذا الانسحاب أعقبه انتشار قوة أمنية مصرية في تلك المنطقة، وصولا إلى قيام حماس بالسيطرة على القطاع، وبالتالي أصبحت طرفا من الأطراف المسيطرة على المعبر.
وقال: "يدعي الاحتلال أن هذا المحور وهذا المقطع الحدودي هو حالة من حالات القوة لدى حركة حماس والمقاومة، كونه يضم الكثير من الأنفاق التي تقع تحته".
وأضاف: "يحاول نتنياهو وهو في حالة يأس الآن، أن يجد سيطرة على هذا المعبر، بحجة أنه يشكل حالة قلق أمني للكيان الصهيوني، خشية وجود أنفاق تستخدمها كتائب القسام في حربها مع دولة الاحتلال".
ولفت الماضي إلى أنه إن استطاعت دولة الاحتلال السيطرة على هذا المدخل ووافقت مصر على ذلك، فإن تل أبيب ستطبق على قطاع غزة سياسة السجن المفتوح، وسيكون القطاع محاصرا من جميع الجهات، بحريا وبريا من الشمال والشرق والجنوب.
وأكد أنه بذلك، ستكون الإشارة واضحة بإنهاء حركة حماس أمنيا وإداريا وسياسيا ومعيشيا في القطاع، من خلال محاصرة غزة من محور فيلادلفيا.
وتابع الماضي: "لذلك، فإن الوضع ليس سهلا، وإذا سيطر الاحتلال على المحور، ستتغير مجريات الحرب بشكل كبير، ويمكن أن تتراجع دولة الاحتلال بقوتها البرية ولن يكون هناك التحام مباشر مع قوات المقاومة، لكن ستبقي قطاع غزة تحت حصار كبير جدا، ما سيجعل أهله يعانون كثيرا".
وقال إن الكيان يحاول عبر هذا الاستهداف إلى تحقيق أهدافه من دون إراقة دماء جنوده في مواجهة حماس.
واعتبر أن هذه "فكرة شيطانية وخطرة جدا، وإذا وافق عليها المصريون ستكون مشكلة كبيرة للقطاع، مبينا أن نتنياهو يأمل من خلال ذلك إلى إجبار حركة حماس على المفاوضات، وعلى هدنة مؤقتة، من أجل إطلاق سراح المحتجزين لديها.
وأكد الماضي أن هذا التحرك الصهيوني، المراد منه عدم منح أي حالة من حالات الانتصار لحماس في حربها ضد المحتل، مشددا على أن السيطرة على محور فيلادلفيا ستزيد الضغط على حماس والشعب الفلسطيني، وتخدم العمليات العسكرية لقوات الاحتلال.
وفي الوقت الذي نفت فيه وسائل إعلام مصرية أنباء أوردها الإعلام العبري حول بدء آليات الاحتلال عملية برية للسيطرة على محور فيلادلفيا، أكدت قناة "القاهرة الإخبارية" أنه "لا صحة لما أورده إعلام الاحتلال حول تنفيذ عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر".
فيما تحدثت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مؤخرا عن تصريحات لنتنياهو، أمام اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تتمحور حول نية حكومته السيطرة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة والحدود المصرية الشرقية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، إن الجانب المصري نفى هذه الأنباء، مؤكدا أن الهدف الصهيوني من الخطة، إن صحت أنباؤها، هو تقليص مخاوف تسلل مقاتلي حماس عبر الأنفاق إلى داخل شبه جزيرة سيناء والحصول على السلاح والمتفجرات وما شابه.
وأوضح أن دولة الاحتلال تحاول غلق معبر كرم أبو سالم نهائيا وإحكام السيطرة عليه، وهذا التحرك هو جزء من الضغط العسكري تجاه حركة حماس لدفعها لقبول صفقة تبادل أسرى وفقا للشروط الصهيونية من دون اللجوء لوقف إطلاق النار.
وأشار إلى أنه "قد تسعى دولة الاحتلال مستقبلا لتثبيت وجودها في تلك المنطقة وإجهاض أي عملية لإعادة تأسيس القدرات العسكرية لحماس؛ لأن كل عمل صهيوني الآن،يأتي في نسق محاولات القضاء على حماس".
وأضاف أن الجزء الأهم هو منع تسليح حركة حماس وإمدادها بالسلاح، وبالتالي فإن الهدف الصهيوني مركب بين نزع سلاح حماس وممارسة الضغط عليها للقبول بصفقة، والحيلولة دون ترك أي خيارات لها في التوجه نحو سيناء للحصول على السلاح.
وقال إن الهدف هو "تغيير مسارات الحرب"، منوها بأن الكيان الصهيوني يعتقد أن قادة حماس موجودون على الحدود المصرية، وأنه إذا تمت السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي فإن مشكلة حماس سيتم حلها.

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