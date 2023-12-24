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أمراض الشتاء ومتحورات كورونا.. هل يجتمع أكثر من فيروس في الجسم؟

12/24/2023 11:20:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - في الوقت الذي تنتشر فيه الفيروسات التنفسية الموسمية والفيروس المخلوي والمتحور الجديد من أوميكرون "جي إن 1"، شدد خبراء أوبئة واختصاصيون على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالبروتوكولات الصحية التي تقي منه.
وأشاروا في تصريحات لـ"الغد" إلى أن اجتماع أكثر من فيروس يزيد من آثار المرض، وأن على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة وحالات الاختطار العالي التقيد بالشروط الصحية في ظل فترة الانتشار الحالية.
وفي هذا الشأن، يرى رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، أن المتحور الجديد الذي رصد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا هو من سلالة أوميكرون السائد محليا.
وتابع البلبيسي أن هذا المتحور هو الأسرع انتشارا لكنه ليس خطرا، لافتا إلى أن أعراضه هي نفسها أعراض كورونا من حيث السعال والآلام في الجسم والعضلات والحلق وفقدان حاستي الشم والتذوق وارتفاع الحرارة.
وأشار إلى أن ما يهم هو أن الاختبارات والفحوصات تكتشفه بسهولة، إضافة إلى أنه يستجيب للعلاجات المتوفرة، واللقاحات فعالة معه.
وحول الإجراءات الاحترازية قال البلبيسي إنها ذاتها المتبعة ضد كورونا، وتتمثل بغسل اليدين ولبس الكمامة، وتجنب الأماكن المزدحمة.
وفيما إذا اجتمع فيروسان في جسم واحد، قال إنه "نظريا يمكن ذلك، لكن عمليا لم يحدث ذلك، فيما توجد الفيروسات التنفسية والمتحور والمخلوي في البيئة حاليا خلال فصل الشتاء".
بدوره، قال استشاري الأمراض الصدرية وخبير العدوى التنفسية الدكتور محمد حسن الطراونة، إنه تنتشر حاليا مجموعة من الفيروسات التنفسية، لاسيما مع دخول فصل الشتاء، وما يسببه ذلك من ارتفاع أعداد الإصابات بنزلات البرد والرشوحات والزكام، وعلى رأسها فيروس الإنفلونزا، والفيروس التنفسي المخلوي عند الأطفال، مع ظهور إصابات بإنفلونزا الخنازير (H1N1)، والفيروس الأنفي ونظائر الإنفلونزا، وكذلك المتحور الجديد من فيروس كورونا(jn1).
وبين الطراونة أن الفيروس المتحور رفع الإصابات في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة بأكثر من 50 %، لافتا إلى أنه متحور فرعي من المتحور الأصلي أومكرون، وتم تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية قبل أسبوعين بأنه متحور مثير للاهتمام.
وبين أن هذا الفيروس مع الفيروسات الأخرى ينذر بشتاء صعب على الناس، خصوصا أن ذلك يتزامن مع موسم الأعياد.
وأضاف أن تزامن ذروة الفيروسات التنفسية أدى إلى أن يصاب البعض بأكثر من فيروس في آن واحد، ما يطيل مدة التعافي، فالأشخاص الذين يعطسون ويسعلون أكثر يمكنهم نقل العدوى، إذ إن المتحور الجديد أكثر انتشارا من المتحور الأصلي أومكرون بنسبة 50 %، ويحتوي على طفرة الهروب المناعي التي عن طريقها يُخترق جهاز المناعة المكتسبة عند المرضى سواء جراء الإصابة السابقة أو من خلال التلقيح.
وأضاف: "لكن المطمئن في الأمر أنه منذ ظهور المتحور بداية تشرين الأول الماضي، ما تزال نسب الإدخالات عالميا إلى المستشفيات ضمن النسب المنخفضة، وبما يشبهه من متحورات سابقة.
وقال إن الإصابة من المتحور الجديد تنتج عنها أعراض مشابهة لبقية الفيروسات التنفسية، مثل السعال والعطاس والسيلان الأنفي وارتفاع درجة الحرارة والإرهاق والتعب العام في الجسم.
وشدد على أنه "في حال حدوث توأمة بين مجموعات الفيروسات التاجية (كورونا) وسلالات الإنفلونزا، قد تزداد الخطورة بأن يجتمع في الجسم البشري فيروسان تنفسيان معا، خصوصا عند الفئات ذات الاختطار العالي، مثل السيدات الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وتابع، أن ذلك يرفع من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، داعيا المواطنين إلى ضرورة منع انتشار العدوى داخل الأسر ووصولها إلى الفئات ذات الاختطار العالي، من خلال اتباع عادات الوقاية عند السعال والعطاس، وتغطية الفم والأنف وغسل الأيدي بشكل مستمر، وعدم مشاركة الشخص حاجيات المصاب الشخصية.
كما دعا إلى الابتعاد عن المصافحة والتقبيل خلال فترات الأعياد، وارتداء الكمامة من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية مزمنة أو لديهم ضعف في المناعة، سيما في مناطق التجمعات والازدحام.
وطمأن المواطنين بأن 90 % من الإصابات بالفيروسات التنفسية تتعافى من تلقاء نفسها، لذلك ينصح بشرب كميات كافية من السوائل الدافئة، وأخذ قسط من الراحة والحصول على مسكنات الألم وخافضات الحرارة عند اللزوم.
وأكد أهمية الحصول على مطعوم الإنفلونزا السنوي لما له من فائدة كبيرة في الحماية من العدوى بنسبه 90 %، والتقليل من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالإنفلونزا.
من جهته، قال أستاذ ورئيس قسم الصدرية في كلية الطب في جامعة القاهرة السابق، الدكتور أيمن السيد سالم، إن متحورات أوميكرون ما تزال هي السائدة، إضافة إلى الفيروس المخلوي والفيروسات التنفسية الموسمية التي تزيد من احتمالية الإصابات بين الأفراد وانتشار الأمراض التنفسية.
ولفت سالم إلى أنه إضافة إلى الفيروسات، تنتشر الحساسية في هذا الوقت من العام، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وحذر من التعرض للهواء البارد، خاصة لمرضى الحساسية الصدرية، وتجنب التعرض للعواصف والغبار والأتربة التي تؤدي إلى حدوث مضاعفات، وتتمثل في الأتربة، والبرودة، والروائح النفاذة.
ودعا الى توخي الحذر في المناخ البارد، وارتداء الملابس الثقيلة حتى لا يتعرض الشخص لمشاكل صحية.
ولفت الى أن من أكثر المضاعفات التي قد يتعرض لها مرضى الحساسية، إصابتهم بالالتهاب الرئوي الحاد، والتهاب الشعب الهوائية، مشيرا إلى ضرورة الحصول على المطعوم الموسمي للإنفلونزا.
وأوصى بضرورة الاهتمام بالغذاء الذي يزيد المناعة وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، خاصة في هذه الأوقات.

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