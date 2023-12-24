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صحف قطرية: الأردن وقطر يقودان جهودا لوقف الحرب على غزة

12/24/2023 11:20:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- تناولت الصحف القطرية الرئيسية اللقاء الذي عقد بالدوحة أول من أمس، بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مؤكدة أن الأردن وقطر يعملان معا من أجل وقف العدوان على غزة وإنهاء الحرب.
وشددت صحف الراية والشرق والوطن في افتتاحياتها أمس، على أن قطر والأردن يعملان مع الأشقاء والمجتمع الدولي لوقف العدوان على قطاع غزة فورا، وضرورة صدور قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة.
وقالت صحيفة الراية في افتتاحيتها، تم خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في القطاع.
وأشارت إلى التأكيد على رفض سياسة التهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الغزيين، والتحذير من تداعيات حرمان الفلسطينيين من الغذاء والماء والدواء وانتهاك حقوقهم.
وأضافت أن قطر تشدد على موقفها الثابت من إدانة جميع أشكال استهداف المدنيين، وأنها عملت بجهود حثيثة للحد من مأساوية الوضع في غزة، مطالبة بتضافر الجهود والمساعي من أجل إدخال المعونات الإنسانية لتغطية النقص الحاد في المواد الأساسية وتهدئة الأوضاع.
من جانبها، أكدت صحيفة الشرق في افتتاحيتها على أن قطر والأردن سيواصلان العمل معا من أجل وقف العدوان على القطاع فورا، وأهمية صدور قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة.
ودعت صحيفة الشرق لضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي، وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية، لإيجاد حل عاجل لهذا الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، يقود إلى محادثات جادة وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى سلام شامل ودائم وعادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، على أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه.
وأوضحت أن الأصوات الدولية تتعالى للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة.
أما صحيفة الوطن، فقد أكدت في افتتاحيتها أهمية اللقاء في هذا التوقيت الدقيق، مشيرة إلى أن قطر والأردن يشددان على ضرورة وقف العدوان والانخراط في عملية تفاوضية من شأنها وحدها تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع، قد تم تفريغه من أي محتوى حقيقي كشرط لتمريره، وهو ما تم بالفعل بعد أن تم تأجيل التصويت عليه أربع مرات ليتضمن اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار، مضيفة أن هذه العبارة الأخيرة لا معنى لها، بعد أن تم تدمير أكثر من نصف قطاع غزة، وسقوط أكثر من 20 ألف شهيد، وأكثر من 50 ألف جريح، وكأن هذه الخسائر المروعة لا تكفي لاستصدار قرار واضح وحاسم لجهة وقف العدوان.-(بترا)

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