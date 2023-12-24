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153 ألف دينار ارتفاع موازنة المجلس الطبي في 2024

12/24/2023 11:20:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - ارتفعت موازنة المجلس الطبي الاردني للعام المقبل، بنحو 153 الف دينار، بعد أن كانت للعام الحالي نحو 841 ألفا لتصبح 994 ألفا للعام المقبل.
وكانت أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام المقبل والمعاد تقديرها للعام الحالي زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بمقدار73 ألف، ويعود ذلك للزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين ورصد المخصصات اللازمة لتعبئة الوظائف الشاغرة على جدول التشكيلات، اضافة الى زيادة مخصصات النفقات التشغيلية بمقدار10 آلاف، تركزت في زيادة مخصصات عقود الأمن والحراسة وصيانة السيارات والتأمين.
كما تركزت الزيادة في نقل المبلغ المخصص لبند الأجهزة والمعدات والبالغ 30 ألفا، من مخصصات النفقات الجارية إلى النفقات الرأسمالية، واستحداث مشروع تأثيث وتجهيز قاعات المجلس بمبلغ 100 ألف دينار للعام المقبل.
ويعمل المجلس، على إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم عمله (قانون، نظام التنظيم الإداري، التعليمات الناظمة) ومناقشة الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن القانون، إضافة الى عقد اجتماعات في ديوان التشريع والرأي لتعزيز هذه المناقشة.
ويبدأ المجلس، وفقا لخطة عمله، بالسير في إجراءات اعتماد المستشفيات والبرامج التدريبية محليا وخارجيا، وبرامج الإدارة والخدمات المساندة للتدريب والتأهيل والتحول الإلكتروني في خدماته.
ويعكف على ربط عدد من الخدمات الإلكترونية في قسم القبول والتسجيل مع شعبة الصندوق/ الإيرادات، وتسريع وتنظيم أعمال وخدمات المجلس، إضافة الى تعزيز مستوى الشفافية في جميع خدماته.
ومن أبرز الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024 - 2026، يقع التدريب والتأهيل والإدارة والخدمات المساندة على رأس الأولويات، إضافة إلى وضع معايير الاعتراف بأهلية المستشفيات ومراكز التدريب، وإصدار شهادات الاختصاص للأطباء الذين يجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان الطبية، أو الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة، والإشراف على برامج التدريب الدوري (فترة الامتياز) وإجراء الفحص الإجمالي للأطباء.
ويواجه المجلس معيقات وتحديات في عمله، أبرزها عدم كفاية الأنشطة العلمية والمهنية للأطباء في المؤسسات التدريبية، ونقص بالكادر الوظيفي التنفيذي لمختلف أنشطته.

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