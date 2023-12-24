Monday, 25 December 2023 09:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غزة.. أكبر نزوح فلسطيني منذ النكبة

12/24/2023 11:20:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - في إمعان لجرائمه الدموية؛ يضلل الاحتلال متعمدا الفلسطينيين في قطاع غزة عند إجبارهم على النزوح القسري، لا سيما النساء والأطفال، لمناطق أخرى ثم يقصفها ويعدمهم مباشرة، أسوة بارتكابه 5 مجازر بنفس النهج خلال الساعات الماضية بالتزامن مع قصف جوي كثيف، أديا لارتقاء 200 شهيد، بعدما منحه البيت الأبيض أمس مجددا ضوءا أخضر لإبادة غزة.
ويبدو أن الاحتلال المنهك من تكلفة عدوانه الباهظة التي رفعت عدد قتلاه لـ 14 جنديا خلال 24 ساعة؛ يتعمد إيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية عبر تهجير المدنيين من منازلهم تحت طائلة التهديد بقصفها، ثم إعدامهم أثناء انتقالهم بشكل مباشر ومقصود، على غرار ارتقاء 28 شهيدا و88 جريحا، أمس، إثر إرغامهم للنزوح من المحافظة الوسطى لمنطقة دير البلح، وسطا.
ولم تكن حرب الإبادة الجماعية الاحتلالية ضد غزة الأكثر تدميرا وخرابا في التاريخ الحديث، فقط، بل شهدت أيضا أكبر نزوح فلسطيني، منذ "نكبة فلسطين" عام 1948، بإجبار حوالي 1.8 مليون شخص، أي زهاء 85 % من سكان القطاع المقدرين بنحو 2.4 مليون، على مغادرة منازلهم ومناطقهم قسرا، بدءا من الشمال للجنوب وصولا لأقصى المنطقة الحدودية مع مصر الضيقة وذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وبالتزامن مع منافحة رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، للوقائع الميدانية وتأكيده باستمرار عدوانه حتى مزاعم "النصر"، مدعوما بالإسناد والسلاح الأميركي، بالرغم من خسارته لـ 8 قتلى من جنوده، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 14 خلال 24 ساعة، فإن جيشه يواجه مقاومة فلسطينية صلبة تتصدى لعدوانه في العديد من المحاور عبر القطاع.
وأعاد المتطرف "نتنياهو" أمس "بنك الأهداف" غير المنطقي الذي يتوخى تحقيقه بمواصلة "القتال حتى القضاء على حماس وإعادة الأسرى وضمان ألا تشكل غزة تهديدا" للكيان المحتل؛ ولكن جل إنجازاته تترجم في زهاء 27 ألف شهيد ومفقود، بينهم 8 آلاف طفل، وجعل نصف مليون غزي، أي ربع السكان، يواجهون خطر الجوع، وقطع شرايين الحياة عن القطاع وتدمير بنيته التحتية.
وطبقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة؛ فإن الاحتلال ارتكب 1720 مجزرة، أدت لزهاء 7 آلاف مفقود، إما تحت الأنقاض أو بمصير مجهول، منهم 70 % نساء وأطفال، مقابل ارتفاع عدد المصابين 53688 مصابا، لافتا إلى عشرات حالات الاعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال بحق المعتقلين ودفنهم في مقابر جماعية.
بينما دمر عدوان الاحتلال 126 مقرا حكوميا و 92 مدرسة وجامعة خرجت عن الخدمة بشكل كامل و285 مدرسة وجامعة تضررت جزئيا، و 115 مسجدا بشكل كلي و 200 مسجد بشكل جزئي، بالإضافة الى استهداف 3 كنائس.
في حين واصلت طائرات الاحتلال قصفها المستمر ضد قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 201 فلسطيني و 368 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ودمر المزيد من الأبنية السكنية لتضاف إلى أكثر من 55 ألف وحدة سكنية تم تدميرها منذ بداية العدوان.
وأعاد الاحتلال قصف مدينة رفح وغرب خان يونس، جنوبا، فيما شهد وسط القطاع سلسلة من عمليات القصف بعد مطالبة جيش الاحتلال سكان مخيم البريج وعدة مناطق من النصيرات مغادرتها، مما أدى لارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى، منهم 40 شهيدا خلال الساعات الماضية بقصف كثيف على منازل بالمنطقة الوسطى من القطاع.
وعادت قوات الاحتلال لقصف مخيم الشاطئ، غرب غزة، لأول مرة منذ أسابيع حيث ارتقى 6 شهداء وعدد كبير من الجرحى ، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني في غزة من انتشال عشرات الجثث المتحللة من شوارع بيت لاهيا شمالي القطاع بعد تراجع الدبابات الصهيونية، بالتزامن مع انتشال 12 شهيدا من تحت ركام أحد الأبنية السكنية التي قصفها الاحتلال في جباليا شمالي قطاع غزة.
واقتحمت قوات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بجباليا، واعتقلت الرجال وأخرجت النساء من هناك بالقوة وسط إطلاق للنار، فيما استشهد الصحفي أحمد المدهون في شمالي القطاع، بما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 101.
من جانبها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، "أنه لم يطلب من رئيس وزراء العدو وقف إطلاق النار"، هي قمة الوقاحة والإجرام، وتثبت مجددا شراكة الولايات المتحدة في الجرائم المروعة وحرب الإبادة التي يقترفها الكيان في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن "بايدن في ضوء تراجع شعبيته بسبب موقفه من الحرب المدمرة على قطاع غزة والفظائع التي ترتكب باستطاعته أن ينهي المحرقة بقرار فوري، ويوقف تزويد الكيان المحتل بالسلاح، إلا أنه يأبى ذلك، ويثبت أنه أكثر إجراما وتصهينا وفاشية وعنصرية من المجرمين الصهاينة أنفسهم".
وأضافت الجبهة أن ما جاء في بيان الرئيس الأميركي "أنه يشعر بالحزن إزاء مقتل إسرائيلي من أصل أميركي كان محتجزا لدى المقاومة"، تظهر سياسة ازدواجية المعايير بأبشع صورها، فيما يتغاضى عن قتل الكيان المحتل أكثر من 20 ألف مواطن فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
وتابعت: أن "مواصلة اقتراف مجازر كبرى وحرب إبادة بحق شعب بأكمله باستخدام أعتى الأسلحة الأميركية من الذخائر والصواريخ الموجهة والثقيلة التي تحتوي على آلاف الأطنان من المتفجرات، ورغم أن هذا المحتجز قتل بنيران القصف الاحتلالي وليس المقاومة".

MENAFN24122023000072011014ID1107654366

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث