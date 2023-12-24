Monday, 25 December 2023 09:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد مكالمته مع نتنياهو.. بايدن بمرمى الانتقادات الأميركية

12/24/2023 11:20:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- انتقدت صحيفة نيويورك تايمز موقف الإدارة الأميركية تجاه ما يحدث في غزة، بعد مكالمة طويلة جرت بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الصهيوني.
وأضافت الصحيفة، أن الوقت قد حان للحكومة الأميركية بأن تخبر الاحتلال بحزم أن الحرب في غزة لن تحقق أهدافها، وأن الحل يكمن في الانسحاب الكامل للجيش الصهيوني مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين.
وبالنسبة للصحيفة، فإن بايدن يعيد نفسه في مكالمة هاتفية مع نتنياهو استغرقت 45 دقيقة، أعلن بعدها صراحة أنه لم يطلب وقفا لإطلاق النار في غزة.
وحسب البيت الأبيض، فإن المكالمة التي وصفها بايدن بأنها محادثة خاصة، شدد فيها على الحاجة الماسة لحماية السكان المدنيين، والسماح للمدنيين بالانتقال الآمن بعيدا عن مناطق القتال.
موقف الرئيس الأميركي المرن تجاه ما يحدث في غزة، أثار انتقادات لاذعة، إذ وصفت صحيفة نيويورك تايمز، موقف رئيس الوزراء الصهيوني بأنه يعلي حاجاته الانتخابية على مصلحة مواطنيه أنفسهم.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الوقت قد حان للحكومة الأميركية بأن تخبر الاحتلال بحزم أن الحرب في غزة لن تحقق أهدافها، وأن الحل يكمن في وقف كامل لإطلاق النار مع انسحاب الجيش الاحتلالي من غزة، مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين.
المكالمة الهاتفية الطويلة بين بايدن ونتيناهو ناقشت كذلك أهدافا ومراحل الحملة العسكرية الصهيونية وإستراتيجيتها المرتقبة.
وكان بايدن صرح للصحفيين في واشنطن بأنه لم يطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار خلال الاتصال الهاتفي، مضيفا "أجريت محادثة طويلة مع نتنياهو اليوم وهي محادثة خاصة".
وقال ردا على أحد الأسئلة "لم أطلب وقف إطلاق النار".
ومن غير المعروف ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستغير قريبا موقفها من العمليات العسكرية للاحتلال المستمرة في قطاع غزة منذ 11 أسبوعا، وكان استشهد أكثر من 20 ألف شخص غير كاف لاتخاذ مثل هذا القرار بعد.-(وكالات)

MENAFN24122023000072011014ID1107654365

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث