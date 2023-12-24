لافروف: العالم العربي عازم على التنسيق مع روسيا بشأن تشكيل النظام العالمي المستقبلي

MENAFN - Alghad Newspaper) صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن دول العالم العربي ترغب بتنسيق تحركاتها مع روسيا في ما يتعلق بمسألة تشكيل نظام عالمي مستقبلي.



وقال لافروف خلال مقابلة مع قناة "NTV": "إن العالم العربي لا يراقبنا عن كثب فحسب، بل يعمل معنا بشكل وثيق.



وأضاف، أن الأجواء التي كانت سائدة في مراكش خلال اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي، والمفاوضات التي جرت مع وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار واللقاء ومع الرئيس التونسي قيس سعيد أظهرت أن هذه ليست مجرد مراقبة جامدة، وإنما هي مقرونة برغبة في التعاون النشط على المستوى الثنائي بتطوير الاقتصاد والاستثمارات المتبادلة، وعلى الساحة الدولية. وليس فقط للتنسيق في مسائل هامشية، وإنما في القضايا الأساسية المتعلقة بالنظام العالمي المستقبلي. وكالات