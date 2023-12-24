مسؤول أممي يدعو لإنشاء محكمة دولية تخص غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، إلى إنشاء محكمة دولية في حال لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة.
وقال المسؤول الأممي، إن "ما يحدث في غزة نتيجة الإفلات المؤسسي من العقاب".
وأضاف إذا "لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جدا، فسوف نحتاج إلى محكمة (دولية) خاصة لغزة، وإلى تحرك من جانب الدول". وكالات
MENAFN24122023000072011014ID1107654362
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.