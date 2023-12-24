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مسؤول أممي يدعو لإنشاء محكمة دولية تخص غزة

12/24/2023 11:20:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، إلى إنشاء محكمة دولية في حال لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال المسؤول الأممي، إن "ما يحدث في غزة نتيجة الإفلات المؤسسي من العقاب".

وأضاف إذا "لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جدا، فسوف نحتاج إلى محكمة (دولية) خاصة ل‍غزة، وإلى تحرك من جانب الدول". وكالات

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