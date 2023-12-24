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أكثر من 50 ألف مهاجر دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال 5 أيام

12/24/2023 11:20:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت بيانات صادرة عن السلطات الفيدرالية الأمريكية أن ما يقرب من 50 ألف مهاجر دخلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال خمسة أيام الأسبوع الماضي.


وأفادت شبكة "سي بي إس" نقلا عن بيانات من السلطات الفيدرالية، أنه في خمسة أيام فقط الأسبوع الماضي، تعاملت دوريات الحدود مع ما يقرب من 50 ألف مهاجر دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني".


ووفقا لتقرير بثته شبكة "سي بي إس" تم تسجيل تدفق المهاجرين الجدد على طول الحدود الجنوبية وفي المدن الأمريكية الكبرى، حيث يتم نقل طالبي اللجوء بأعداد كبيرة.


وتجري الإدارة الأمريكية مباحثات لتشديد سياسة الهجرة وتعزيز أمن الحدود مع المكسيك، وتواجه في ذلك معارضة من الجمهوريين في الكونغرس الذين يرفضون الموافقة على مخصصات إضافية لصالح أوكرانيا دون ذلك. وكالات


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