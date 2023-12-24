تطورات حادث خطف طفلتي المصعد بمصر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، أمس الأحد، تجديد حبس متهمين اثنين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بمساعدة أب في خطف طفلته بمدينة نصر.
ونسبت النيابة للمتهمين الاشتراك مع الأب "المتهم الرئيسي" في خطف طفلته "حنين" والشروع في خطف طفلته الثانية "جنى" من محل سكن طليقته "صاحبة حق الحضانة".
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد كشفت ملابسات مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل والذي يظهر خلاله شخصان يصطحبان طفلتين من أحد المصاعد. وكالات
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