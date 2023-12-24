تطورات حادث خطف طفلتي المصعد بمصر

ونسبت النيابة للمتهمين الاشتراك مع الأب "المتهم الرئيسي" في خطف طفلته "حنين" والشروع في خطف طفلته الثانية "جنى" من محل سكن طليقته "صاحبة حق الحضانة". وكانت وزارة الداخلية المصرية قد كشفت ملابسات مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل والذي يظهر خلاله شخصان يصطحبان طفلتين من أحد المصاعد. وكالات

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