بايدن على قائمة أكثر السياسيين فشلاً لسنة 2023

(MENAFN
- Alghad Newspaper) وضعت شبكة "فوكس نيوز" الرئيس الأمريكي جو بايدن على قائمتها لأكثر السياسيين فشلاً في عام 2023.
وأوضحت القناة التلفزيونية خيارها لبايدن كأحد أكثر السياسيين فشلاً لأنه باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية البالغ من العمر 80 عاما يواجه تحقيقا محتملا قد يؤدي لعزله ويستمر في صراعه مع تدني معدلات شعبيته بين الناخبين".
وأشارت القناة إلى أن التساؤلات ليست فقط حول عمر بايدن واحتمال تورطه في الفساد عندما كان نائبا للرئيس، ولكن أيضا حول دعمه إسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وخلصت "فوكس نيوز" إلى أنه "نتيجة لذلك، تظهر استطلاعات الرأي قتامة احتمالات إعادة انتخابه".
وبالإضافة إلى بايدن، ضمت قائمة السياسيين الفاشلين رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي، الذي أقيل في أكتوبر 2023، وعضو الكونغرس جورج سانتوس (جمهوري عن نيويورك)، المتهم بالاحتيال، وحاكم فرجينيا غلين يانغكين. وكالات
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