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بايدن على قائمة أكثر السياسيين فشلاً لسنة 2023

12/24/2023 11:20:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وضعت شبكة "فوكس نيوز" الرئيس الأمريكي جو بايدن على قائمتها لأكثر السياسيين فشلاً في عام 2023.


وأوضحت القناة التلفزيونية خيارها لبايدن كأحد أكثر السياسيين فشلاً لأنه باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية البالغ من العمر 80 عاما يواجه تحقيقا محتملا قد يؤدي لعزله ويستمر في صراعه مع تدني معدلات شعبيته بين الناخبين".


وأشارت القناة إلى أن التساؤلات ليست فقط حول عمر بايدن واحتمال تورطه في الفساد عندما كان نائبا للرئيس، ولكن أيضا حول دعمه إسرائيل في حربها على قطاع غزة.


وخلصت "فوكس نيوز" إلى أنه "نتيجة لذلك، تظهر استطلاعات الرأي قتامة احتمالات إعادة انتخابه".


وبالإضافة إلى بايدن، ضمت قائمة السياسيين الفاشلين رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي، الذي أقيل في أكتوبر 2023، وعضو الكونغرس جورج سانتوس (جمهوري عن نيويورك)، المتهم بالاحتيال، وحاكم فرجينيا غلين يانغكين. وكالات


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