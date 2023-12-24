4 شركات شحن يابانية توقف الملاحة عبر البحر الأحمر

MENAFN - Alghad Newspaper) ذكرت قناة NHK اليابانية، أن شركات الشحن الوطنية تخلت عن طريق الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس بسبب تهديدات جماعة "أنصار الله" الحوثيين اليمنية.

وأعلنت شركتا NYK Line وMitsui OSK Lines تعليقهما ملاحة سفنهما عبر البحر الأحمر إلى أوروبا، وأعادت توجيهها على طول طريق حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح.



واتخذت Ocean Network Express إجراءات مماثلة، كما بدأت شركة Kawasaki Kisen Kaisha في استخدام الطرق التي تمر عبر أمريكا الشمالية.



ومقارنة بالمسار عبر قناة السويس، فإن زمن تسليم الحاويات إلى موانئ دول الاتحاد الأوروبي من الصين أو كوريا الجنوبية أو اليابان عبر رأس الرجاء الصالح يزيد بنحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع.



ووفقا لحسابات الاقتصاديين، ومع الأخذ في الاعتبار تكاليف الوقود والتأمين وما إلى ذلك، فإن تكلفة تسليم حاوية واحدة سعة 40 قدما تزيد أكثر من ثلاث أضعاف (من ألفي دولار إلى 6.6 ألف دولار). وكالات



