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الدولة أولا.. وأخيرا

12/24/2023 11:19:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إذا افترضنا أن الدول الاسكندنافية معيار للدول المتقدمة في الحوكمة والديمقراطية والمؤسساتية، فإنها كذلك لا تخلو من عيوب وشوائب هي ميدان الجدل للمعارضات فيها، معارضات تتلاشى حال وصولها الديمقراطي للسلطة وبدورها تتلقى النقد من سلطة الأمس التي تحولت إلى معارضة.
هذا اسمه تداول السلطة، وفي تفاصيله الداخلية من جدل وانتقاد وطرح أفكار تكمن كل عملية التطور والتقدم.
في الأردن، لسنا حقيقة ضمن الديمقراطيات المكتملة، والدولة لا تعمل بكامل أهليتها المؤسسية لكنها موجودة بمؤسساتها، والأزمة الأساس في الأردن اقتصادية تتفرع عنها أزمات سياسية واجتماعية متعددة ومتفاوتة ومتسارعة في التورم المستمر، ولهذا أسبابه التي يمكن تشخيصها بعوامل إقليمية خارجية ( وهذه ضريبة قدرية لجغرافيا الأردن السياسية منذ تأسيسه)، وعوامل داخلية يتقاطع معها "الخارجي" كثيرا..
باختصار، في الأردن نحن امام دولة حقيقية لكن منهكة، وعلى كل تعبها إلا أن عقلها السياسي يطمح للإصلاح رغم كل التحديات "الخارجية والداخلية" فيها.
تلك التحديات المقذوفة تباعا واستمرارا من الخارج، صار لدى الأردن مهارة في خوضها بحكم الخبرة الطويلة في إقليم محشو بالأزمات دوما، لكن القلق " قلق حتى الآن لا أكثر" يأتي من تلك التحديات التي تتولد في داخل حدود الدولة الأردنية.
هنالك شرخ عمودي في مسألة الهوية، ولا يمكن إنكاره وإلا ما كان كل هذا الجدل الطويل في اجتماعات لجنة التحديث السياسي على تعريفات الهوية والانتهاء بمفهوم غامض وملتبس اسمه "الهوية الجامعة"! وطبعا فإن "الخارج" الذي يستهدف الأردن سيجد فرصة في تجذير الأزمات في موضوع الهوية على أمل "تفجيرها".
لقد وصلت الحساسية درجة من الهشاشة تجعل أي قصة لا ثقل حقيقي لها قادرة على إثارة العواصف والزوابع في وسائل التواصل الاجتماعي التي تعكس بشكل أو بآخر حديث الصالونات ونبض الشارع نفسه.
آخرها "ولن تكون الأخيرة يقينا"، تلك التي تتعلق بشابة قيل أنها مراسلة قناة رؤيا في غزة (!)، والمروي المتداول أنها تحدثت بإسفاف عن المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة.
في دولة "غير متعبة" فإن كل حديثها لن يغير من واقع وجود المستشفى بكوادره الأردنية في غزة، ولا كل ما تقوله أو يقوله غيرها يمكن أن يبخس من قيمة حضور "عسكري" أردني طبي في أكثر نقطة ملتهبة على الأرض.
بعيدا عن إسفاف تلك الفتاة التي لم أجد صراحة مقطعها المثير للجدل، لكنني وفي جولة البحث عنه تعثرت بكثير من "إنتاجها الفني" فلم أجد ما يلفت النظر. تلك مشكلة حقيقية..لأنها استطاعت في النهاية ان تلفت النظر بما لم تحلم به يوما في عالم الفضاء الافتراضي.
وبعيدا عن مسؤولية قناة رؤيا التي لم تتحملها حتى الآن، ولو في بيان الرأي على الأقل، فإن القلق الحقيقي كان في تلك العاصفة ذات الاتجاهات الشرقية – الغربية من تعليقات وآراء وجدل يعكس واقع "الهوية" التي نكتشف بصراحة وبساطة أنها ليست "جامعة". وهذا يجعلنا نفكر من جديد وبموضوعية ونطرح السؤال: من قال ان الهوية يجب أن تكون جامعة أساسا؟ وما الذي يجمعها أكثر من مفهوم الدولة؟
الفكرة الوحيدة الأكثر ثباتا ورسوخا هي "الدولة" التي تجمع الجميع تحت مبدأ "المواطنة". وبمظلة قوانين توضح سيادة الدولة وترفعها (عن وعلى).. عن الجدل وعلى الجميع، واستطرادا : هناك خيار واحد تحت مبدأ المواطنة: ان تكون أردنيا أولا تكون. وكلا الحالتين لهما حقوق وعليهما واجبات.
وهذا يعني – بما يعني والمقال لا يتسع شرحا أكثر- أن المرحلة باتت تتطلب إعادة نظر ومراجعة في استرجاع مفهوم الدولة لا بمعناها السلطوي، بل بمعناها المؤسساتي الصحي والسليم والمتعافي. وهذا بدوره يعني استراتيجية تشمل الرؤية السياسية والإعلامية على خطين متوازيين، مرفقة بخارطة طريق واضحة ومحددة وحاسمة.
مرة أخرى نكرر..
الدولة .. هي ألا يحدث ذلك كله.

MENAFN24122023000072011014ID1107654355

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