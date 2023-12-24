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وجود الأردن هو المشكلة

12/24/2023 11:19:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بين حين وآخر وفي كل ازمة في الإقليم أو حتى داخل الأردن هنالك سجال بين الأردنيين المؤمنين بالأردن والحريصين عليه والمقدرين لتاريخه ووقفاته مع كل الأشقاء وبين أصوات تخرج من داخلنا او تأتي من الخارج تكون مهمتم وما يشغلهم هو شتم الأردن وأهله والإساءة له واتهامه عبر اخبار كاذبة او اقاويل وافتراءات، والهدف هو ان تظهر صورة هذا البلد بأنه بلد يجمع كل انواع الشر، بينما التمجيد ومنح اوصاف نصرة العروبة والاسلام لدول لا تختلف عن الأردن في نهجه السياسي وأقل منه بكثير في مواقف مناصرة قضايا الأمة.
ولأن الامر يتكرر فإن علينا جميعا ان ندرك ان كل الاساءات والافتراءات لاعلاقة لها بما يفعل الأردن وماهي مواقفه بل هي مرتبطة بوجود هذا البلد وقدرته على الاستمرار والحفاظ على نفسه، وهناك البعض يغيظه ويملأ قلبه حقدا وجود أردن وأردنيين وحضور لهذا الوطن، وكل الازمات داخلية وخارجية تكون فرصة لإخراج ما في قلوب هؤلاء من حقد وسوء وامنيات شريرة، فالقضية ليست موقفا الأردن من العدوان على غزة او الدعم الانساني او المستشفيات الأردنية في الضفة وغزة بل هي احقاد يجري اعادة تشكيلها بشكل اتهامات واختلاق قصص والمهم الإساءة للأردن.
آخر قصص كانت المحاولات العدوانية من تحالف ميليشيات طائفية مع تجار المخدرات وبعض الجهات السورية عبر هجوم عسكري منظم لاختراق الحدود وعبر عدة محاولات افشلها الجيش، وهذا الامر يتكرر منذ سنوات لكن بمستويات مختلفة، لكن لوجود الحرب في غزة "اخترع" البعض حتى من المحسوبين على الاردن ان هذه العمليات تأتي لتهريب اسلحة الى فلسطين، ويتعاملون مع الناس بتذاكي، وينسون انها محاولات منذ سنوات وانها تأتي من سورية التي لها حدود مع فلسطين والجولان، وانه لو كانت هذه العصابات تريد فلسطين فلديها الحدود مع لبنان تحت سيطرة من ينتجون المخدرات وحدود سورية مع فلسطين، فلماذا يتركون حدودا تحت سيطرتهم ويأتون للأردن؟ وهل تهريب اسلحة الى فلسطين يحتاج الى تجار مخدرات؟
وحتى عندما يكون للأردن مستشفى في غزة ويقوم بتزويده بالمعدات بإنزال جوي فإن البعض يلوم الأردن ويتهمه وكأنه فعل أمرا يغضب الله، فالأردن دولة تقوم بواجبها تجاه المرضى هناك عبر معبر رفح او الإنزال فما هي جريمة الأردن؟ تماما مثلما نرى مشاهد للبعض من المحسوبين على الأردن يحاولون إظهار المستشفى مقصرا..
الأمر اختلاق افتراءات على هذا البلد وحقد على وجود دولة اسمها الأردن وان لها شعبا اسمه الأردنيون، أما هذا الحقد فالتعبير عنه في الازمات الداخلية والخارجية.
ومن المدهش أن البعض من القوى السياسية التي تخرج للشارع تكون مشكلتها ان ترفع علم الأردن او لا ترفعه وهي ذات المشكلة اي وجود الأردن والايمان به كدولة فهل هناك أردني حقيقي تكون لديه مشكلة مع علم بلده هذا إذا تعامل مع الأردن انه وطن وليس ساحة عمل!
قبل سنوات طويلة نشأت ازمة مع الاخوان المسلمين على وضع العلم في المركز العام وجاء محافظ العاصمة آنذاك الى المركز وكان جدال حول مساحة العلم، فهل من المعقول ان يكون وضع العلم في مقر جماعة تقول انها تعمل ضمن الدستور قضية وازمة، لكن القضية معلومة وواضحة لان الجوهر النظرة لهذا البلد والايمان به وبدستوره، واتحدث عما في القلوب وليس في تصريحات التمويه.
ربما على كل أبناء هذا البلد الصادقين في الدفاع عنه ان يدركوا ان المشكلة ليست في تفاصيل القضايا التي يتم الاساءة فيها للأردن بل في قلوب وقناعات كل الجهات داخل البلد وخارجه التي تبحث عن اي امر لتحوله الى مصدر إساءة للأردن واهله ومؤسساته، والسبب الاهم هو الحقد على فكرة وجود بلد وشعب يحملون هذه الهوية وحاضرون في العالم وصادقون في الدفاع عن قضايا امتهم.
حتى لو فعل الاردن كل ما يتحدثون عنه وكنا نحارب اليوم اسرائيل بينما كل العرب ومعهم السلطة الفلسطينية يتحدثون عن حل سياسي فإن هذا المعسكر الذي تحركه احقاده سيشتم الأردن لانه خرج عن القرار العربي.
البعض لا يكتفي بعدم الوقوف الى جانب الأردن في مواجهة الارهاب وميليشيات المخدرات او مواجهة داعش بل نتحول الى متهمين وكأن جيوش ايران وحزب الله التي تدعم الارهاب ضد الأردن لم تتبرأ من عملية حماس ولم تعقد تفاهمات مع اميركا وانها أنهت حربها مع اسرائيل في الجولان وجنوب لبنان ولا يعطلها إلا سماح الأردن للمخدرات بدخول أراضيه!
هي القلوب السوداء وعدم الايمان بالدولة الأردنية وحرصهم على الاساءة الدائمة له واظهاره متهما، ومهما فعل الأردن فإن هذه الاحقاد لن تذهب من قلوب هؤلاء اينما كانت هويتهم وولاءتهم، فهي حرب مرتبطة بوجود الأردن وليس بما يفعل.

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