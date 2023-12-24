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فوضى المراحل!

12/24/2023 11:19:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في هذا الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة، والاقتحامات الدموية في الضفة الغربية يجري الحديث عن اليوم التالي دون معرفة متى يأتي، أو ما إذا كان يوما يخص طرفا دون غيره من جميع الأطراف الأخرى، فتلك المحاولة لخلط المراحل ما هي إلا انعكاس لتعقيدات الأزمة التي اشتعلت شرارتها يوم السابع من أكتوبر وما تزال تتفاعل وتتعقد من يوم إلى يوم.
المراحل في سياقها المنطقي هي تلك التي كان ينبغي أن تتواصل منذ بدء عملية السلام في مدريد، وتفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشريف، ولكن إسرائيل مضت في مشروعها الاستيطاني التوسعي، وصولا إلى يهودية الدولة، والتمييز العنصري، وضم القدس عاصمة موحدة لها، فضلا عن محاولات السيطرة على الحرم القدسي الشريف، تحت مزاعم تلمودية، وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى من الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني، وطموحاته المشروعه.
ظن الجانب الإسرائيلي أنه بذلك يسد كل السبل في طريق الحل العادل للقضية الفلسطينية، واعتقد أن بإمكانه أن يتجاوز الحقائق على الأرض، ويطرح نفسه كعنصر فاعل ومؤثر في التوازنات الإقليمية، من دون التزام من أي نوع بقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات ومبادرات السلام بما فيها مبادرة السلام العربية، ولا حتى اتفاقية أوسلو على علاتها!
وللحقيقة والتاريخ، وحده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ظل يحذر قادة العالم من القبول بالنهج الإسرائيلي على أنه أمر واقع غير قابل للتغيير أو التبديل ، وكانت الظروف الإقليمية والدولية تخدم تلك الخديعة التي خدعت إسرائيل نفسها بها، وأرادت أن يقبلها الجميع على أنها مسألة وقت، حتى تحل الصراعات الأخرى، والمشروعات الاقتصادية الكبرى محل الاهتمام بمطالب الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.
من جديد يسعى جلالة الملك إلى تشكيل موقف عقلاني عربي ودولي لإعادة ترتيب المراحل بعد أن أدرك الجميع ما كان يدعو إليه من تحرك عاجل وضروري لفرض حل الدولتين، محذرا من أن التغاضي عن هذه المسألة سيؤدي حتما إلى انفجار الوضع، واحتمال توسيع نطاقه على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما حدث بالفعل، ويمكن أن يحدث في ضوء ما يجري على الحدود الشمالية مع لبنان، وفي البحر الأحمر، وكذلك الاحتمالات الناجمة عن انتهاك إسرائيل الصارخ للمعاهدات والاتفاقيات، والقانون الإنساني الدولي، بما يضع دول العالم أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية على حد سواء!
إعادة ترتيب المراحل كما يطرحها جلالة الملك في سياقها الذي يؤدي إلى إنهاء هذا الصراع تبدأ بالوقف الكامل والصارم للعدوان الإسرائيلي على غزة، ومدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، والانسحاب منها، ومن ثم البدء بعملية سلمية تستند قواعدها إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وصولا إلى اختيار الشعب الفلسطيني قيادته التي تمارس سلطات الدولة المستقلة على الأرض الفلسطنينة ضمن حدود الرابع من حزيران موحدة وكاملة.
بالنسبة لقائد مثل جلالة الملك لا يقبل مبدأ فرض الأمر الواقع بالقوة، ويعلم علم اليقين نقاط القوة والضعف في هذه المعادلة فإنه عندما يطالب الإدارة الأميركية والقادة الأوروبيين بالعمل على الوقف الفوري لهذه الحرب، وادخال المساعدات الإنسانية إلى غزة كمرحلة أولى فإنه يلفت انتباههم إلى أن مسؤولياتهم تجاه الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي، وتجاه مصالح دولهم أيضا هي اليوم على المحك، والشواهد على ذلك كثيرة، وكلها تؤكد أن قدرة الحكمة والعقل أنفع وأجدى من قدرة القوة وجنون العظمة!

MENAFN24122023000072011014ID1107654352

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