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إسرائيل تلطخ الميلاد دما

12/24/2023 11:19:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


اليوم، ميلاد السيد المسيح، أوقفت الاحتفالات، واقتصرت على الشعائر الدينية، في بيت لحم حيث الميلاد، تقتحم إسرائيل المدينة، تقتل كيفما اتفق، تقنص مارة، تدنس دور عبادة، لا فرق بين كنيسة ومسجد، تجرف قبور ومدافن مسيحية وإسلامية، وهناك في ارض المعركة والملحمة الكبرى، حيث قطاع غزة تستبيح جرافات وطائرات ومدافع النازية الصهيونية المستشفيات، تروع رهبان وراهبات، تقتل أطفال وشيوخ ونساء، تستبيح الجميع لا فرق في القتل، أكنت مسلما او مسيحيا، المهم أنت فلسطيني، ولذلك يحل الصهاينة دمك.
نعم في غزة لمن لا يعرف كنائس ومسيحيين، كما حال اغلب المدن الفلسطينية، فتلك البلاد لا تفرق في الديانات، فالمسيحي جورج حبش كان يدا بيد يصنع مقاومة الشعب الفلسطيني بحوار المقاومة الفلسطينية منتصف القرن الماضي، وكذلك نايف حواتمة، وبرز الأب مانويل مسلم والأب عطا الله حنا اللذان مسكا على الهوية الفلسطينية مساندين القضية والتحرر الوطني.
وفي فلسطين ولد القائد الأممي فؤاد نصار، وفيها أنشا عيسى العيسى جريدة فلسطين ومنها برز خليل السكاكيني وإدوارد سعيد، وغيرهم وغيرهم الكثير الكثير الذي لا يمكن ذكرهم جميعا فهم كثر، وجميعهم كان لهم الدور في التأسيس لحركات التحرر الوطني بحثا عن الاستقلال الشامل والكامل، وكنس الاحتلال من فلسطين وأرض الميلاد وموطن المعرج، اولئك وقفوا كتفا لكتف مع رفاق التحرر والسلاح والكتابة والفكر، رفضوا التهويد والمساومة، رفضوا تبديل مواقفهم وما يزال حالهم نفس الحال.
يدنس دواعش اليهود يوميا ارض فلسطين، يسرقون فرحة الميلاد، وشجرة الانسانية، يروعون الأمهات كما فعلوا قبل اكثر من ألفي عام، عندما روعوا العذراء وحاربوها وطاردوها واتهموها وعذبوا ابنها، وكما يدنسوا يوميا ارض المعراج في القدس والمسجد الأقصى، فالحال واحد، والقاتل معروف للجميع، والشرعية الدولية عاجزة امام غطرسة واشنطن ونازية تل ابيب.
أولئك قتلة، لا يؤمنون بالآخر ويسعون للقضاء عليه، وهل أدل على ذلك دعوات حاخاماتهم الداعشية ووصاياهم لقواتهم المتجهة لغزة والضفة الغربية بالقول:(اقتلوا على السواء الرجل والمرأة، الطفل والرضيع، بقراً وغنماً، جملاً وحماراً)، هم كذلك، وهذا ما يؤمنون به، انهم قتلة بلبوس مدني؛ قتلة بطريقة غربية، دواعش بثوب عسكر، يضحكون على العالم وما يزالون، يذرفون دموع تماسيح على كذبة معاداة السامية، وهم براء من كونهم ساميّون أصلا، وهل يعادي الفلسطيني نفسه، فالفلسطينيون يا أنتم ساميّون.
هذا العالم، لوث رسالة المسيح، وواشنطن سمحت للإنسانية ان تباد وعواصم أوروبا ما تزال تضع رأسها بالرمل، لا يريدون رؤية البطش الصهيوني بحق أطفال ونساء وأرض غزة، لا يلتفتون لما يجري في ارض الميلاد في بيت لحم والقدس وبيت جالا والطيبة وغزة والناصرة واللد وحيفا ويافا فهناك مسيحيون وبشر يعانون اضطهاد صهيوني داعشي متواصل.
ايها العالم الصامت، ايها المتباكون القتلة، هذا الشرق وحده الذي يعرف معاني رسالة المسيح والإنسانية والتعاطف والرحمة والاخوة والمحبة، هذا الشرق وقلبه فلسطين نسجوا وما يزالون تعاضدا مسيحيا- إسلاميا قل نظيره، في الشرق وبيت لحم والقدس فهمت شرائع السيد المسيح ورسالة الهادي محمد، وعرفوا ان الاستقلال غال وثمنه كبير، جلسوا في الخنادق سويا، نزلوا إلى الملاجئ يدا بيد، عرّفوا ابناءهم ان الدين لله والوطن للجميع، فعرفوا ان ثمن الحرية غال، وان الاستقلال سيأتي مهما طال الزمن وعظمت التضحيات.
في المقلب الآخر، فإن الصهاينة يأبون إلا تلطيخ الميلاد بالدم، وكيف لا يفعلون وهم لا يؤمنون بالآخر شعارهم إما أنا أو أنت، وليس أنا وأنت، ينكرون الميلاد ويسوع ويشوهون القرآن والعهد الجديد، يقتلون الجميع ويتمنون القضاء على الكل.
في تل أبيب، يجلس قتلة المسيح، يتلذذون بالدم وقتل الأطفال، وكيف لا يفعلون ووصيتهم اقتلوهم جميعا حتى أغنامهم وحيواناتهم، ولا تستبقوا منهم احدا.

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