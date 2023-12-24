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الأغوار الشمالية.. إغلاق المسلخ البلدي الوحيد يكرس الذبح المخالف

12/24/2023 11:18:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي- بين معاناة تستوجب نقل مواشيهم لذبحها في مسالخ محافظة اربد، أو تجاوز يتضمن الذبح في أماكن غير مؤهلة، يواصل قصابون في لواء الغور الشمالي محاولات تجاوز مشكلة غياب مسلخ بلدي، يوفر لهم عمليات ذبح سليمة وصحية بعيدا عن مخالفات تعرضهم للمساءلة.
حالة أفرزها إغلاق المسلخ البلدي الوحيد بالأغوار الشمالية والتابع لبلدية معاذ بن جبل قبل نحو 4 أشهر، بقرار من لجنة السلامة العامة تحت بند "غير مؤهل ولا يصلح لعمليات الذبح".
المشكلة ليست وليدة قرار اللجنة، بقدر ما هي نتاج اهمال متراكم أوصل المسلخ إلى قرار الإغلاق دون ايجاد بديل، إذ إن المسلخ- ووفق معنيين- يعاني ومنذ سنوات أوضاعا مأساوية.
قد تبدو خطوة الاغلاق صحيحة، غير أن غياب البديل فتح الباب أمام ممارسات غير صحية يتبعها قصابون من حيث الذبح داخل محالهم أو أمام منازلهم وبالمجمل "في أماكن غير مؤهلة".
وكانت لجنة الصحة والسلامة العامة بلواء الأغوار الشمالية قررت في أيلول (سبتمبر) الماضي، اغلاق مسلخ ذبحيات المواشي بالشونة الشمالية لمخالفته للشروط الصحية والبيئية، بحسب قرار صدر من متصرف اللواء، ورئيس اللجنة بلدية معاذ بن جبل الدكتور علي الحوامدة، الذي أكد حينها أن "اغلاق المسلخ مؤقتاً جاء اثر الكشف الحسي للجنة الصحة والسلامة العامة بالتشارك مع بلدية معاذ بن جبل ومديرية الصحة والشرطة البيئية، وأظهر مخالفة المسلخ للعديد من الشروط الصحية والبيئية المطلوبة".
وبين الحوامدة أن المخالفات التي حررتها اللجنة كانت مكررة للمسلخ وأبرزها عدم الالتزام بنضح الحفرة الامتصاصية الخاصة بالمسلخ وافراغ مخلفات الذبحيات في الحاويات بطرق غير مناسبة وعدم وجود وسيلة نقل مبردة لنقل الذبائح، إلى جانب اعتبار المسلخ غير مؤهل لممارسة أعماله.
في المقابل، فإن أصحاب محال بيع اللحوم يؤكدون أن اغلاق المسلخ اجبرهم على البحث عن بدائل ومنها التوجه لمسالخ بمحافظة اربد، وهو أمر يرتب عليهم كلفا وجهدا هم بغنى عنهما.
محمد البشتاوي وهو صاحب ملحمة في منطقة الشونة الشمالية يقول إن غياب المسلخ أجبره على تحمل خسائر مالية هو بغنى عنها في ظل الخسائر الأخرى التي يتعرض لها، موضحا أن عملية التنقل من وإلى محافظة اربد مكلف جدا، ناهيك عن التعب الجسدي والنفسي في كل عملية ذبح والانتظار مطولا أمام أبواب المسالخ في محافظة اربد.
في المقابل، يشير علي التلاوي من سكان الاغوار أن هناك عمليات ذبح تتم بين الاحياء وامام محال القصابة وسط تغاضي البلدية عن ذلك، وهو امر يتسبب بتلوث بيئي اضافة الى غياب الرقابة الصحية على الذبحيات وعدم التأكد من سلامتها لأن ذبحها يتم بعيدا عن الفحص والرقابة.
بدوره، أكد رئيس بلدية معاذ بن جبل المهندس ساري العبادي أن المسلخ تم اغلاق من قبل اللجنة لتصويب أوضاعه الصحية وتوفير شروط الصحة السلامة العامة فيه، موضحا أن المسلخ وبعد الكشف الحسي من قبل عدة لجان تبين أنه أصبح مكانا غير مناسب للعمل جراء غياب الشروط الصحية وقرب المكان من منازل مواطنين، ناهيك عن وجود تصدعات بجدران المبنى وهبوط بأرضيته.
وأضاف العبادي أن مجلس البلدية في كل جلسة يناقش أهمية الموضوع وضرورة حل المشكلة سريعا.
وحول مطالبات المواطنين بضرورة إنشاء مسلخ حديث، قال العبادي إن البلدية خاطبت أخيراً سلطة وادي الأردن لغاية تخصيص قطعة أرض لصالح البلدية خارج حدود التنظيم لغاية انشاء مسلخ نموذجي للمواشي من شأنه خدمة بلديات لواء الأغوار الشمالية عموماً.
كما أن البلدية قامت بمخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية من أجل منحها قطعة أرض تملكها، وهي مكان مناسب لإنشاء مسلخ، مستدركا: "هناك ايضا عوائق مالية تحول دون إنشاء مسلخ نموذجي يخدم أهالي اللواء".

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