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التنزه الشتوي بالغور الجنوبي.. حركة خجولة لموسم متواضع

12/24/2023 11:18:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك – على غير العادة خلال الفترة الحالية من كل عام، تشهد السياحة الشتوية بالأغوار الجنوبية في محافظة الكرك، حركة ضعيفة في موسم بدأ خجولا ودون المستوى المأمول حتى الآن.
وغالبا ما تشهد مناطق الاغوار الجنوبية في مناطق الغور الصافي وغور المزرعة والحديثة وفيفا ومناطقها الطبيعية ومواقع السياحة الأثرية حركة تنزة وسياحة نشطة في مثل هذه الاوقات من السنة، استغلالا لدفء هذه المناطق في موسم الشتاء وبرودة الطقس في المرتفعات.
ويعزو ناشطون وسكان بالكرك اسباب ضعف حركة التنزة إلى الظروف الحالية التي سببها العدوان الصهيوني على غزة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون والتي ادت إلى تراجع اهتمامهم بالتنزة والسياحة لحساب امور اساسية أخرى.
وتضم مناطق الاغوار الجنوبية العديد من مواقع التنزه حيث تنتشر مساحات واسعة من البساتين ومجاري المياه في أودية وسيول ذات الطبيعة الخلابة، إضافة إلى المحميات الطبيعية والآثار ومتحف اخفض بقعة بالعالم.
ويؤكد الناشط الاجتماعي بالأغوار الجنوبية فتحي هويمل أن الفترة الحالية من كل عام كانت تشهد زيارة اعداد كبيرة من الزوار وخصوصا من محافظة الكرك باتجاه الاغوار في نهاية الأسبوع، إضافة إلى أعداد كبيرة من الزوار من خارج المحافظة، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشير إلى تواضع أعداد الزوار بشكل كبير الأمر الذي يمكن تفسيرة بالظروف الحالية على مستوى المنطقة خصوصا العدوان على غزة الذي فرض احوالا صعبة على المواطنين ناهيك عن ظروفهم الخاصة.
وأشار إلى تواجد اعداد ليست كبيرة تقوم كل نهاية اسبوع بزيارة مناطق الأغوار، للاستفادة من الاجواء الدافئة خلال الفترة الحالية.
وبين أن الأغوار الجنوبية تضم العديد من المواقع التي يمكن زيارتها ناهيك عن المواقع الطبيعية التي تجذب غالبية الزوار هربا من البرد في المناطق المرتفعة.
وقال إن مناطق الأغوار الجنوبية تضم العديد من المواقع السياحية الطبيعية والأثرية والتي تشكل مناطق جاذبة للسياح والمتنزهين طوال العام وخصوصا في موسم الشتاء، وهو ما يعرف بالسياحة الشتوية، وتضم الأغوار الجنوبية ضمن السياحة الطبيعية مناطق زيارة الأودية وجداول المياه ذات الطبيعة الجميلة، وخصوصا تلك التي تضم مياها ساخنة، ومن بينها مناطق سيل نميرة وعسال ووادي الحسا والعيون الساخنة بالمزرعة والحديثة وعين الذراع.
وقال المواطن شامان القسوس، من سكان مدينة الكرك إن غالبية المواقع التي يقصدها المتنزهون خلال هذه الفترة في الأغوار الجنوبية هي مناطق جاذبة وجميلة، وقد كانت خلال هذه الفترة تضم مئات الزوار والسياح إلا أنها حاليا تكاد تكون شبه خالية لأسباب عديدة.
وبين أن الفترة الحالية تشهد زيارات ضعيفة نسبيا قياسا مع مواسم سابقة، إلا أنها من الممكن أن تشهد نشاطا وحركة تنزة خلال الفترة المقبلة وخصوصا مع بدء عطلة المدارس والجامعات، لافتا إلى أن منطقة الأغوار الجنوبية قريبة جدا من مدينة الكرك ولا يستغرق الوصول اليها أكثر من نصف ساعة بالمركبة.
وبين المواطن طارق الحباشنة أن آلاف المواطنين بالمحافظة يستغلون فترة الشتاء الحالية لزيارة منطقة الأغوار الجنوبية ذات الأجواء المناسبة للتنزه، وخصوصا وأنها من المناطق القريبة نوعا ما من الكرك ولا تحتاج الى وقت طويل للوصول اليها، وهي تضم مواقع عديدة يمكن التنزة فيها وخصوصا تلك القريبة من البحر الميت.
وأشار إلى أن حركة التنزه خلال موسم الشتاء بمنطقة الأغوار الجنوبية، تعتبر الخيار الأول لغالبية الأسر في محافظة الكرك، إلا أن هذه الحركة ما تزال في بدايتها وليست مثل سابقاتها بالسنوات الماضية.
من جهته، أكد رئيس بلدية الأغوار الجنوبية يوسف البوات، أن مناطق الأغوار الجنوبية من أفضل المواقع بالمملكة التي تشهد حركة تنزه خلال فترة الشتاء وبما يعرف بـ"السياحية الشتوية"، لافتا إلى أن الاغوار الجنوبية تعتبر منطقة جذب للزوار خلال موسم الشتاء وتشهد السياحة الشتوية حضورا كبيرا في مثل هذه الوقت من العام، وهي الآن في بدايتها.
وبين أن جميع مناطق الأغوار الجنوبية التي يؤمها الزوار والمتنزهون مخدومة بمرافق جيدة وطرق مناسبة، لافتا إلى تواجد مواقع تنزه مخدومة بالمرافق التي يحتاجها المتنزهون.
وأشار إلى أن البلدية تقوم بتوفير ووضع حاويات للنفايات بالمناطق التي يكثر فيها التنزه وخصوصا الأودية والمناطق الطبيعية، لافتا إلى أن البلدية مستعدة دائما لاستقبال زوار الأغوار الجنوبية في أي وقت وتقديم مختلف الخدمات لهم.

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