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الأمطار الغزيرة بعجلون.. حصاد محدود وأودية بلا سدود

12/24/2023 11:18:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- رغم معدلات الأمطار الكبيرة التي تشهدها محافظة عجلون خلال مواسم الشتاء، وما يرافقها من سيول وتفجر للينابيع، ما تزال تلك الكميات في أغلبها تذهب سدى، ومن دون استثمارها بالحصاد المائي الأمثل، سواء من خلال حفر الآبار وتمويلها، أو بإنشاء السدود على عدة أودية دائمة الجريان في المحافظة.
أمطار غزيرة شهدتها المحافظة خلال الأيام الثلاثة الماضية، تجاوزت نسبتها 70 % من المعدل التراكمي السنوي في بعض المناطق، والذي يصل إلى 600 ملم، بل ويتجاوز ذلك أحيانا كثيرة ليصل إلى 800 ملم، في وقت تزداد مطالبات مزارعين على أهمية تجميع تلك الكميات عبر عملية التوسع بإنشاء السدود والبرك والحفائر والآبار، وسط تأكيدهم أن حصادها يعني اكتفاء المحافظة طيلة العام، وخلال الصيف، بالمياه لأغراض الزراعة والشرب، بحيث تستغل للشرب عبر إيجاد مضخات تحلية على السدود، وللري والزراعة وإحياء مساحات زراعية شاسعة ما تزال مهملة، وإنعاش الزراعات البعلية صيفا.
وأشاروا إلى وجود عدة أودية ما تزال بلا سدود، كأودية راجب وحلاوة وعرجان، والتي تغذيها عشرات العيون السطحية وتبقيها دائمة الجريان طيلة العام، مؤكدين أن الدعم الرسمي للحصاد المائي بالتوسع بإنشاء السدود وعمل الآبار والبرك وتجويد أقنية الري ما يزال محدودا، ويحتاج إلى خطوات جادة وجريئة للتغلب على نقص المياه محليا.
ويدعو الباحث محمود الشريدة الجهات المعنية إلى شمول أودية المحافظة بعمل الدراسات لإنشاء سدود جديدة، على غرار سد كفرنجة، وذلك على أودية راجب وحلاوة وعرجان، خصوصا وأنها تعد من الأودية دائمة الجريان، مؤكدا أن مثل هذه السدود باتت أمرا ضروريا في ظل الفقر المائي الذي تعانيه المحافظة، لافتا إلى آثارها الإيجابية في التنمية الزراعية والسياحية.
يذكر أن وزارة المياه والري أكدت في وقت سابق أن الوزارة تمضي قدما باستكمال تنفيذ عدد من السدود والحفائر للوصول الى طاقة تخزينية رئيسية في السدود تصل الى (400) مليون م3 بحلول العام 2025، وذلك ضمن استراتيجيتها للحصاد المائي من خلال تطوير وزيادة منظومة السدود والحفائر التي تعمل على تطوير الواقع المعيشي والبيئي وايجاد فرص عمل من خلال تنفيذ مشاريع ريادية زراعية والتربية الحيوانية وتسهم في تنمية الزراعة والاقتصاد الوطني وزيادة كميات التخزين المائي والمحافظة على المياه الجوفية وايجاد فرص استثمارية في مناطق مختلفة من المملكة، إضافة إلى تعزيز منعة قطاع المياه في وجه التغييرات المناخية التي شهدناها خلال العقود الماضية والحد من التصحر ومواجهة الظروف التي يواجهها الأردن من استنزاف للموارد.
ويقول المزارع حسن أبو علي إنه ورغم أن معدلات الأمطار في المحافظة، تتجاوز في معظم المواسم المطرية معدلاتها العامة والبالغة 600 ملم، وقد تزيد في بعض المواسم على 800 ملم، إلا أنه لا يستفاد منها بالشكل الكافي، وتبقى معاناة المزارعين حاضرة، فهم يعانون من صعوبة ري زراعاتهم مع قدوم الصيف، وزيادة الطلب على مياه الري، مؤكدا أنه وعبر تجاربهم السابقة، فإن معدل تساقط الأمطار السنوي المرتفع في المحافظة، لم يمنع من حدوث أزمات توفير مياه، يعاني منها مزارعون لري أشجارهم صيفا في ظل غياب مشاريع الحصاد المائي، ما يترك مساحات زراعية واسعة دون استغلال.
ويقول محمد العنانبة إن المحافظة تعد الأفقر مائيا، سواء أكان في مياه الشرب أو الري، ما يتطلب مضاعفة دعم الحكومة والجهات المانحة لتوفير مشاريع حصاد مائي، لتسهم بزيادة المساحات المروية التي أصبحت هي الأخرى تعاني العطش وجفاف الأشجار، والتوسع بإنشاء السدود على أودية راجب وحلاوة وعرجان التي تغذيها عشرات عيون المياه السطحية، وإنشاء أقنية جديدة وزيادة دعم المزارعين لعمل البرك والآبار.
ويشاطره الرأي المزارع أحمد الخطاطبة، مؤكدا أن المعاناة تشتد صيفا مع تراجع جريان المياه في الأودية وتراجع طاقة العيون السطحية، ما يتفاقم مع ندرة ومحدودية وسائل الحصاد المائي، كحفر الآبار والحفائر الترابية وإنشاء البرك وبناء الخزانات، إذ تعاني من محدودية وضعف وسائل الحصاد المائي لدى المزارع العجلوني، لغياب الإمكانات الذاتية، ومحدودية وغياب الدعم الرسمي الكافي، ما يضطر مزارعين لشراء صهريج مياه، وتحمل كلف باهظة لضمان نقل المياه من العيون والأودية خلال الصيف إلى مزارعهم لري الأشجار صيفا، مؤكدا أن المسؤولية تقع على عاتق الجهات الداعمة والمانحة للقروض والمنح لتوفير المخصصات الكافية للمزارعين، لإقامة مشاريع مائية على شكل سدود كبيرة أو سدود ترابية، أو حتى على شكل حفر لاستغلالها لتجميع المياه، بحيث يلجأ إليها المزارعون لري محاصيلهم صيفا.
وتؤكد دراسات سابقة لهيئة الاستثمار بأن المساحة غير المستغلة زراعيا في المحافظة تبلغ 53 % من أصل 27 % من مساحة المحافظة الكلية الصالحة للزراعة، برغم أن المحافظة تحظى بميزات مناخية جيدة، وطابع زراعي وأعلى معدلات هطل مطري، ما يجعلها ذات تنوع زراعي، يشتمل على التفاحيات واللوزيات والزيتون والعنب والتين وأنواع كثيرة من الفواكه.
كما تشير الأرقام الرسمية في مديرية زراعة المحافظة، أن المساحات المستغلة زراعيا في المحافظة لا تشكل سوى زهاء 100 ألف دونم، مقابل زهاء 150 ألف دونم غير مستغلة، رغم قابليتها للزراعة، فيما تبلغ نسبة الاراضي الوعرة والصخرية غير المستغلة زراعيا في المحافظة، برغم صلاحيتها للزراعة، زهاء 40 % من مساحة الاراضي الزراعية، ويعزى ذلك إلى صعوبة تضاريس المنطقة، وارتفاع كلف إصلاحها وشيوع الملكية.
وقال المزارع محمد فريحات إن كميات الأمطار الكبيرة التي تشهدها المحافظة تنعكس آثارها الإيجابية على أنواع عديدة من الزراعات، إلا أن معاناتهم تبقى خلال أشهر الصيف مع تراجع طاقة وادي راجب، وبالتالي تراجع طاقة الأقنية المنتشرة عليه وحصص المزارعين المائية، ما يستدعي التفكير بإنشاء سد على الوادي لتجميع المياه خلال الشتاء، والتي يذهب أغلبها من دون أي حصاد لإعادة استخدامها خلال أشهر الصيف، وزيادة دعم المزارعين لعمل الآبار والحفائر والبرك.
بدوره، يؤكد مدير زراعة المحافظة المهندس رامي العدوان، أن كميات الأمطار الهاطلة حتى هذا الوقت من العام غير مسبوقة، وستساهم في إنعاش الزراعات الحقلية والرعوية ما يوفر على المزارعين أثمان الأعلاف للماشية، مبينا أن مجلس المحافظة خصص مبلغ 215 ألف دينار لتنفيذ 4 مشاريع زراعية، مؤكدا أن الحاجة ماسة لزيادة هذه المخصصات لدعم المزارعين في مجال الحصاد المائي.
ودعا المزارعين إلى استثمار الأمطار في مشاريع الحصاد المائي التي تنفذها وزارة الزراعة وتأتي على أشكال عديدة منها تقديم منح للمزارعين لإنشاء خزانات تجميع المياه، مؤكدا أهمية إنشاء سدود على أودية المحافظة.
ودعا المهندس الزراعي سامي فريحات، إلى استغلال اسطح المنازل شتاء للحصاد المائي ووضعها في الآبار المنزلية، لأنها توفر كميات كبيرة من المياه بإمكانها التقليل من كميات الضخ، وبالتالي التخفيف من آثار اختلالات الطلب والعجز المائي الذي يؤثر على القطاعات كافة.
وطالب بزيادة حصة المحافظة من مشاريع الحصاد، نظرا لما تعانيه الأراضي الزراعية من نقص في مياه الري، بسبب تراجع منسوب المياه في الأودية، ما يهدد بجفاف المزروعات، خصوصا في الصيف، داعيا إلى استثمار مياه سد كفرنجة وجر خط منه لأغراض ري مساحات زراعية تقع بجواره.
وأكد أن كثيرا من المزارعين يعزفون عن استغلال مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة لنقص مياه الري، ما يضطر بعضهم إلى وضع صهاريج حديدية في أراضيهم وتعبئتها بعد شراء المياه عبر صهاريج نقل خاصة بأسعار مرتفعة، داعيا إلى التوسع بمشاريع الحصاد المائي.
يذكر أن مديرية زراعة المحافظة، قدمت منحا للمزارعين قبل عدة أعوام لإنجاز زهاء 100 بئر لتجميع المياه في مناطق المحافظة المختلفة معظمها من مخصصات الوزارة، كما أعطيت منحا عن طريق مشاريع منظمة العمل الدولية لبناء 30 بئرا، بواقع 1200 دينار لكل شخص مستفيد. كما جرى حينها تخصيص 80 ألف دينار لبناء آبار لتجميع المياه واستصلاح الأراضي وإعطاء منح لبناء 70 بئر ماء في المحافظة بواقع 900 دينار لكل شخص مستفيد من هذه المنح، بالإضافة لإعطاء منح لاستصلاح أراض بواقع 100 دينار عن كل دونم يستصلح.
يشار إلى أن المساحات الزراعية المستغلة في المحافظة تبلغ 100 ألف دونم، فيما تبلغ مساحة الأراضي الحرجية 34 % من مساحة المحافظة البالغة 419 كلم 2، بينما يوجد 82 ألف دونم مزروعة بالزيتون، و21 ألفا بالحمضيات والكرمة والفاكهة.
وسجلت المحافظة أرقاما قياسية واستثنائية بكميات الأمطار حتى الآن، بحيث وصلت إلى زهاء نصف المعدل التراكمي العام، ما فتح شهية المزارعين لتحين الفرصة للبدء بحراثة مساحاتهم الزراعية وبذر الحبوب، وغرس الأشجار المثمرة.
وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني إن مجلس المحافظة خصص للقطاع الزراعي العام الحالي مبالغ جيدة ليتم من خلالها دعم المزارعين من خلال مشاريع استصلاح الأراضي وحفر الآبار وتوفير العلاجات وأنواع من الغراس، إضافة مخصصات لتبطين وصيانة أقنية الري وخفض الفاقد منها.
ودعا المومني وزارة المياه والري إلى التفكير جديا بعمل سدود جديدة على أودية المحافظة دائمة الجريان لأهميتها في الأمن المائي، واستثمارها لأغراض الزراعية والسياحية والشرب، مطالبا الوزارة بضرورة الإسراع في انجاز مشروع محطة التحلية بمنطقة القاعدة في عنجرة والخط الناقل من سد كفرنجة لتجاوز مشكلة مياه الشرب في المحافظة خلال أشهر الصيف.

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