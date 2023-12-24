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فيتينيو يدخل اختبارا صعبا

12/24/2023 11:16:45 PM
(MENAFN- Al Watan) يدخل لاعب الاتفاق، البرازيلي فيكتور سانتوس ((فيتينيو))، اختبارا صعبا خلال المعسكر الإعدادي للكوماندوز، الذي سيقام في أبوظبي في يناير المقبل خلال فترة التوقف الدولية، إذ سيخضع اللاعب، الذي استبعد من قائمة فارس الدهناء الدورية للإصابة، بعد تعرضه لقطع في وتر العضلة الخلفية خلال مواجهة الهلال، في الجولة الرابعة لدوري روشن، للتقييم النهائي من قِبل المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، قبل إعادة تسجيله خلال الانتقالات الشتوية، وفي حال إقناع فيتينيو لجيرارد، سيدخل خيارات الأجانب الثمانية بدلًا من المهاجم السويدي، روبن كوايسون.

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