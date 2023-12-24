فيتينيو يدخل اختبارا صعبا
التاريخ
12/24/2023 11:16:45 PM
(MENAFN
- Al Watan) يدخل لاعب الاتفاق، البرازيلي فيكتور سانتوس ((فيتينيو))، اختبارا صعبا خلال المعسكر الإعدادي للكوماندوز، الذي سيقام في أبوظبي في يناير المقبل خلال فترة التوقف الدولية، إذ سيخضع اللاعب، الذي استبعد من قائمة فارس الدهناء الدورية للإصابة، بعد تعرضه لقطع في وتر العضلة الخلفية خلال مواجهة الهلال، في الجولة الرابعة لدوري روشن، للتقييم النهائي من قِبل المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، قبل إعادة تسجيله خلال الانتقالات الشتوية، وفي حال إقناع فيتينيو لجيرارد، سيدخل خيارات الأجانب الثمانية بدلًا من المهاجم السويدي، روبن كوايسون.
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