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الرباط الصليبي يضرب المحترفين والعميد أكبر المتضررين

12/24/2023 11:16:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها لاعب الاتحاد أحمد بامسعود، أن إصابته التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه، أول من أمس، أمام الرائد، عبارة عن قطع في الرباط الصليبي الأمامي، لينضم بذلك إلى قائمة اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة التي تعد أحد كوابيس لاعبي كرة القدم وعشاقها كذلك، فهي الإصابة التي تتسبب في إنهاء مواسم اللاعبين لداعي العلاج والتأهيل وهي عبارة عن تمزق أو التواء في الرباط التصالبي الأمامي، وهو أحد الأربطة النسيجية القوية التي تربط عظمة الفخذ بقصبة الساق، وتأخذ فترات العلاج والتأهيل ما بين 6 و9 أشهر بشكل عام.
المتضرر الأكبر
يعتبر بامسعود في حال كشفت الفحوص النهائية إصابته بالرباط الصليبي، اللاعب الاتحادي الثالث الذي يتعرض للإصابة منذ نهاية الموسم الماضي بعد إصابة المصري أحمد حجازي في نهاية الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي، غاب على إثرها عن قائمة فريقه خلال الفترة الماضية، قبل أن يعود بعد انتهاء فترة علاجه وتأهيله للمشاركة تدريجيا مع العميد في دوري أبطال آسيا، ومن ثم في كأس العالم للأندية، إلا أنه ما زال خارج قائمة النمور في دوري روشن السعودي للمحترفين. وثاني لاعبي العميد، الذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي هو المدافع أحمد شراحيلي، والذي خرج مصابا خلال لقاء فريقه أمام الفتح، لحساب الجولة الـ7 للدوري، وأثبتت الفحوص إصابته في الرباط الصليبي، لينضم إلى القائمة المدافع أحمد بامسعود ليكون ثالث لاعبي الاتحاد عرضة للإصابة الخطرة، في حال أثبتت الفحوص الطبية إصابته في الرباط الصليبي.
3 نجوم
إضافة إلى ثلاثي الاتحاد ضربت إصابة الرباط الصليبي 3 لاعبين في 3 أندية مختلفة، إذ تعرض نجم الهلال، والمنتخب البرازيلي نيمار جونيور لإصابة في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ليحرم الزعيم من نجمه الكبير.
وفي ظهوره الأول مع فريقه في الدوري، أصيب لاعب التعاون ((راكان الطلحي))21 عاما، بقطع في الرباط الصليبي، وذلك خلال مباراة الذئاب والفيحاء في الجولة الـ16 للدوري، كما ضربت إصابة الرباط الصليبي لاعب الأهلي عبدالله عطيف للمرة الثالثة، وذلك خلال تدريبات فريقه، ليغيب عن ناديه الجديد اضطراريا.
ضربة موجعة
عالميا يعتبر ريال مدريد الإسباني أكثر المتضررين من تعرض لاعبيه لإصابات الرباط الصليبي، إذ تعرض المدافع ديفيد ألابا لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، وليست هذه أول إصابات الرباط في ريال مدريد، حيث فقد خدمات لاعبه كامافينغا بعد إصابة في الرباط الخارجي الجانبي للركبة، إذ أصيب اللاعب أثناء تدريبات منتخبه فرنسا، ليلحق بزميلَيْه، البرازيلي إيدر ميليتاو الذي أصيب بداية الموسم خلال مواجهات الجولة الأولى أمام أتليتك بيلباو، والحارس البلجيكي كورتوا الذي أصيب قبل بداية هذا الموسم خلال الحصص التدريبية.
أبرز لاعبي روشن المصابين بالرباط الصليبي حاليا
أحمد شراحيلي
أحمد بامسعود
عبدالله عطيف
راكان الطلحي
نيمار جونيور

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