Monday, 25 December 2023 09:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ملعب صبيا يصطاد اللاعبين

12/24/2023 11:16:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تحول ملعب بطولة محافظة صبيا على كأس دخون الإماراتية إلى كمين لاصطياد اللاعبين، وجعلهم عرضة للإصابات، إذ لم يواكب الملعب الإثارة والمنافسة بين الفرق المشاركة، وسمعة البطولة كإحدى أقوى بطولات الهواة المنفذة في جازان. وتشكل أرضية الملعب هاجسا تطارد اللاعبين، حيث يخشى اللاعبون من إلحاق الضرر بهم وتعرضهم للإصابات الخطرة، الأمر الذي تعاني منه الفرق المشاركة في البطولة، وتسببت في إصابات لبعض اللاعبين، وقدمت معها شكاوى عدة.
وتأهلت 8 فرق لدور ربع النهائي ممثلة في: الخليج، والكواكب والأمجاد من أبوعريش، والعين، والترجي، والعدايا من صبيا، والرجاء وهجنتوس من الدرب، ويطالب الرياضيون الجهات المختصة ممثلة في محافظة وبلدية صبيا، بصيانة أرضية الملعب، وزراعتها من جديد، أو تحويل الأرضية إلى عشب صناعي، حفاظا على سلامة الرياضيين الممارسين للعبة كرة القدم في البطولات المقبلة.

MENAFN24122023000089011017ID1107654297

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث