ملعب صبيا يصطاد اللاعبين

(MENAFN
- Al Watan) تحول ملعب بطولة محافظة صبيا على كأس دخون الإماراتية إلى كمين لاصطياد اللاعبين، وجعلهم عرضة للإصابات، إذ لم يواكب الملعب الإثارة والمنافسة بين الفرق المشاركة، وسمعة البطولة كإحدى أقوى بطولات الهواة المنفذة في جازان. وتشكل أرضية الملعب هاجسا تطارد اللاعبين، حيث يخشى اللاعبون من إلحاق الضرر بهم وتعرضهم للإصابات الخطرة، الأمر الذي تعاني منه الفرق المشاركة في البطولة، وتسببت في إصابات لبعض اللاعبين، وقدمت معها شكاوى عدة.
وتأهلت 8 فرق لدور ربع النهائي ممثلة في: الخليج، والكواكب والأمجاد من أبوعريش، والعين، والترجي، والعدايا من صبيا، والرجاء وهجنتوس من الدرب، ويطالب الرياضيون الجهات المختصة ممثلة في محافظة وبلدية صبيا، بصيانة أرضية الملعب، وزراعتها من جديد، أو تحويل الأرضية إلى عشب صناعي، حفاظا على سلامة الرياضيين الممارسين للعبة كرة القدم في البطولات المقبلة.
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