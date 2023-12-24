ابتعاد القادسية بالصدارة قرار النجمة

(MENAFN
- Al Watan) يطمح القادسية إلى التمسك بصدارة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، حينما يحل ضيفا ثقيلا على النجمة الساعي إلى تحسين وضعه في وسط الترتيب، على ملعب إدارة التعليم بعنيزة، في افتتاح الجولة الـ15 للدوري، ويدخل القادسية المواجهة وهو متصدر الدوري برصيد 31 نقطة، فيما حصد النجمة 19 نقطة في المركز الـ11. وعلى ملعبه، يستقبل الباطن الثامن بـ21 نقطة، نظيره الجندل التاسع بذات الرصيد في مباراة مهمة للفريقين الراغبين في الاقتراب أكثر من مراكز الصعود. ويأمل هجر قبل الأخير بـ10 نقاط في تدارك وضعه مبكرا، وإيقاف تفريطه النقطي، عندما يستضيف على ملعبه الفيصلي السادس بـ23 نقطة والذي يريد إيقاف تذبذب نتائجه من أجل العودة للمنافسة على المراكز الأولى. وعلى الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يتقابل جدة الخامس بـ24 نقطة والخلود السابع بـ22 نقطة، وكل ما يفصلهما عن بعضهما البعض نقطتان تصبان في مصلحة المضيف.
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