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ابتعاد القادسية بالصدارة قرار النجمة

12/24/2023 11:16:45 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح القادسية إلى التمسك بصدارة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، حينما يحل ضيفا ثقيلا على النجمة الساعي إلى تحسين وضعه في وسط الترتيب، على ملعب إدارة التعليم بعنيزة، في افتتاح الجولة الـ15 للدوري، ويدخل القادسية المواجهة وهو متصدر الدوري برصيد 31 نقطة، فيما حصد النجمة 19 نقطة في المركز الـ11. وعلى ملعبه، يستقبل الباطن الثامن بـ21 نقطة، نظيره الجندل التاسع بذات الرصيد في مباراة مهمة للفريقين الراغبين في الاقتراب أكثر من مراكز الصعود. ويأمل هجر قبل الأخير بـ10 نقاط في تدارك وضعه مبكرا، وإيقاف تفريطه النقطي، عندما يستضيف على ملعبه الفيصلي السادس بـ23 نقطة والذي يريد إيقاف تذبذب نتائجه من أجل العودة للمنافسة على المراكز الأولى. وعلى الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يتقابل جدة الخامس بـ24 نقطة والخلود السابع بـ22 نقطة، وكل ما يفصلهما عن بعضهما البعض نقطتان تصبان في مصلحة المضيف.

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