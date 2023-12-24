10 دول تتصدر الطعام الجيد
التاريخ
12/24/2023 11:13:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) تصدرت 10 دول عالمية قائمة أفضل 100 دولة للطعام الجيد بحسب موقع Taste Atlas، وتمثلت أبرز الدول في:
إيطاليا
اليابان
اليونان
البرتغال
الصين
إندونيسيا
المكسيك
فرنسا
إسبانيا
بيرو
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