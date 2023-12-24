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10 دول تتصدر الطعام الجيد

12/24/2023 11:13:20 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت 10 دول عالمية قائمة أفضل 100 دولة للطعام الجيد بحسب موقع Taste Atlas، وتمثلت أبرز الدول في:
إيطاليا
اليابان
اليونان
البرتغال
الصين
إندونيسيا
المكسيك
فرنسا
إسبانيا
بيرو

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