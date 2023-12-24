Monday, 25 December 2023 09:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دورات حرفية لتأهيل فتيات عنيزة

12/24/2023 11:13:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أقامت جمعية التنمية الأهلية بالخزامى وماحولها بعنيزة، دورتي صناعة الشوكولاتة، وتزيين الكيك ضمن برنامج فرصة، وذلك بدعم مقدم من (( برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي)) التابع لمؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي السعودي، ويستهدف البرنامج تدريب الفتيات على المهارات الحرفية التي تؤهلهن لسوق العمل. وأقامت دورة تسعير المنتجات، ودورة بناء الهوية الاحترافية، ودورة ثقافة العمل الحر بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، وسط توقيع عقد شراكات مع محلات الأسر المنتجة، لتسهيل التسويق لمنتجاتهم والتعريف بها. وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية منى بنت محمد العثيمين، أن الجهات المانحة والداعمة كان لها دورٌ مهم في تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف المرجوة في دعم الأسر، وتزويدهم بالخبرات والتجارب، التي تساعدهم في ممارسة أعمالهم، وطرق باب سوق العمل بمؤهلات تضمن نجاحهم واستمراريتهم، مشيرة إلى أنهم وجدوا إقبالا كبيرا، وتجاوبا وحماسا من الفئة المستهدفة، والذي يعتبر محفز لنا للمضي قدماً في تقديم البرامج المتنوعة والنافعة، والتي تعود بأثرها على المجتمع.

MENAFN24122023000089011017ID1107654288

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث