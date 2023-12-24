دورات حرفية لتأهيل فتيات عنيزة

(MENAFN
- Al Watan) أقامت جمعية التنمية الأهلية بالخزامى وماحولها بعنيزة، دورتي صناعة الشوكولاتة، وتزيين الكيك ضمن برنامج فرصة، وذلك بدعم مقدم من (( برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي)) التابع لمؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي السعودي، ويستهدف البرنامج تدريب الفتيات على المهارات الحرفية التي تؤهلهن لسوق العمل. وأقامت دورة تسعير المنتجات، ودورة بناء الهوية الاحترافية، ودورة ثقافة العمل الحر بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، وسط توقيع عقد شراكات مع محلات الأسر المنتجة، لتسهيل التسويق لمنتجاتهم والتعريف بها. وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية منى بنت محمد العثيمين، أن الجهات المانحة والداعمة كان لها دورٌ مهم في تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف المرجوة في دعم الأسر، وتزويدهم بالخبرات والتجارب، التي تساعدهم في ممارسة أعمالهم، وطرق باب سوق العمل بمؤهلات تضمن نجاحهم واستمراريتهم، مشيرة إلى أنهم وجدوا إقبالا كبيرا، وتجاوبا وحماسا من الفئة المستهدفة، والذي يعتبر محفز لنا للمضي قدماً في تقديم البرامج المتنوعة والنافعة، والتي تعود بأثرها على المجتمع.
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