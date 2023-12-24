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الحفلات الغنائية تجذب زوار الشقيق

12/24/2023 11:13:20 PM
(MENAFN- Al Watan) جذبت الحفلات الغنائية زوار مهرجان الشقيق السياحي، والتي أطلقت شارة بدء الفعاليات، وأحيا عدد من الفنانين الوصلات الغنائية، وسط تفاعل الحضور.
وأكد المشرف العام على المهرجان علي حمدي انطلاق حفلات مهرجان الشقيق من الأسبوع الماضي، بمشاركة المواهب الفنية، وبحضور تجاوز 500 زائر من الشقيق وخارجها، مشيرا إلى أن خيمة التسوق تضم 30 محلا، ومقاهي، وكوفيهات ومطاعم خارجية، وألعابا كهربائية وهوائية.

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