الحفلات الغنائية تجذب زوار الشقيق

(MENAFN
- Al Watan) جذبت الحفلات الغنائية زوار مهرجان الشقيق السياحي، والتي أطلقت شارة بدء الفعاليات، وأحيا عدد من الفنانين الوصلات الغنائية، وسط تفاعل الحضور.
وأكد المشرف العام على المهرجان علي حمدي انطلاق حفلات مهرجان الشقيق من الأسبوع الماضي، بمشاركة المواهب الفنية، وبحضور تجاوز 500 زائر من الشقيق وخارجها، مشيرا إلى أن خيمة التسوق تضم 30 محلا، ومقاهي، وكوفيهات ومطاعم خارجية، وألعابا كهربائية وهوائية.
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