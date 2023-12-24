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دعوات بنشر ثقافة النقد السينمائي

12/24/2023 11:13:20 PM
(MENAFN- Al Watan) نظَّمت ((هيئة الأفلام)) بالشراكة مع موقع سوليوود السينمائي، ورشة عمل بعنوان: ((قراءة الأفلام والتحليل المنهجي)) بمدينة الرياض، وذلك بمشاركة نخبة من المهتمين والمختصين في صناعة السينما، وقدّم الورشة الدكتور ((عبدالرحمن أبو شال))، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.
تضمَّنت الورشة جلستين نقاشيتين؛ جاءت الأولى تحت عنوان ((القراءة الانطباعية في النقد السينمائي))، والثانية بعنوان التحليل المنهجي في النقد السينمائي، واستهلت أعمال الورشتين بتفسير مفهوم قراءة الأفلام، بوصفه عملية تحليلية تتضمن فحص العناصر السينمائية بهدف فهم الرسائل والمواضيع والتقنيات الفنية، والإشارة إلى مصطلح ((التلقي وصناعة التأثير))، والحديث عن المكونات الأساسية لقصة الفيلم، وجاء في مقدمتها الحبكة والشخصيات، والمكان والزمان، وثيمات القصة، ونقاش موسع حول مفهوم التماهي مع الشخصيات من حيث الدوافع والنوايا، والتصوير السينمائي، والتفاعلات والعلاقات.
وخرجت الورشة بعددٍ من التوصيات، أبرزها: نشر ثقافة النقد السينمائي البناء، وتعزيز التحليل النقدي لعناصر الفيلم مثل السيناريو، الإخراج، والتمثيل، وتشجيع النقاشات الجماعية، وورش العمل حول الأفلام لتبادل الأفكار والآراء، والتركيز على الجوانب الثقافية والاجتماعية في الأفلام، وتأثيرها على المشاهد في القطاع، وتزويد المهتمين والمختصين بها.

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