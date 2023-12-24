دعوات بنشر ثقافة النقد السينمائي

(MENAFN
- Al Watan) نظَّمت ((هيئة الأفلام)) بالشراكة مع موقع سوليوود السينمائي، ورشة عمل بعنوان: ((قراءة الأفلام والتحليل المنهجي)) بمدينة الرياض، وذلك بمشاركة نخبة من المهتمين والمختصين في صناعة السينما، وقدّم الورشة الدكتور ((عبدالرحمن أبو شال))، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.
تضمَّنت الورشة جلستين نقاشيتين؛ جاءت الأولى تحت عنوان ((القراءة الانطباعية في النقد السينمائي))، والثانية بعنوان التحليل المنهجي في النقد السينمائي، واستهلت أعمال الورشتين بتفسير مفهوم قراءة الأفلام، بوصفه عملية تحليلية تتضمن فحص العناصر السينمائية بهدف فهم الرسائل والمواضيع والتقنيات الفنية، والإشارة إلى مصطلح ((التلقي وصناعة التأثير))، والحديث عن المكونات الأساسية لقصة الفيلم، وجاء في مقدمتها الحبكة والشخصيات، والمكان والزمان، وثيمات القصة، ونقاش موسع حول مفهوم التماهي مع الشخصيات من حيث الدوافع والنوايا، والتصوير السينمائي، والتفاعلات والعلاقات.
وخرجت الورشة بعددٍ من التوصيات، أبرزها: نشر ثقافة النقد السينمائي البناء، وتعزيز التحليل النقدي لعناصر الفيلم مثل السيناريو، الإخراج، والتمثيل، وتشجيع النقاشات الجماعية، وورش العمل حول الأفلام لتبادل الأفكار والآراء، والتركيز على الجوانب الثقافية والاجتماعية في الأفلام، وتأثيرها على المشاهد في القطاع، وتزويد المهتمين والمختصين بها.
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