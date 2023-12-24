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السياحة الضارة

12/24/2023 11:13:19 PM
(MENAFN- Al Watan) أصبحت السياحة الضارة Mass tourism التي تتميز بتدفق أعداد كبيرة جدًا من الزوار إلى الوجهات المعروفة والتي تفوق حجم سعة المكان وقدراته التشغيلية، سلاحًا ذا حدين في صناعة السياحة الحديثة.
وفي حين أنها تجلب فوائد اقتصادية، فإنها تثير أيضًا مخاوف بشأن الاستدامة والأثر البيئي والحفاظ على الثقافة المحلية، فإحدى المزايا الأساسية للسياحة بنسب كبيرة هي مساهمتها في الاقتصادات المحلية حيث تشهد الوجهات الشعبية طفرة في الأنشطة التجارية، من الفنادق والمطاعم إلى خدمات النقل، ويمكن لهذا التدفق المالي من الإنفاق السياحي أن يعزز بشكل كبير التنمية الاقتصادية، مما يوفر فرص العمل ويعزز النمو.
ومع كل ما ذكر فإن الخسائر البيئية الناجمة عن السياحة الضارة تشكل مصدر قلق متزايد. غالبًا ما تواجه الوجهات المكتظة مشكلات مثل التلوث وتدمير الموائل والضغط على الموارد المحلية، وتسهم البصمة الكربونية للسفر، خاصة مع الرحلات الجوية الطويلة، في تغير المناخ. إن تحقيق التوازن بين المكاسب الاقتصادية والاستدامة البيئية أمر بالغ الأهمية لصحة الوجهات السياحية على المدى الطويل ولعل التجربة الإسبانية خير دليل مع دعوات جادة لتخفيض عدد السياح!
التراث الثقافي هو ضحية أخرى للسياحة الضارة حيث يمكن أن تتآكل المعالم البارزة والتقاليد المحلية عندما تصبح سلعة للاستهلاك الشامل. قد يؤدي تدفق الزوار إلى تجانس الثقافات المحلية، حيث تطغى عوامل الجذب التي تتمحور حول السياحة على التجارب الأصيلة. إن الحفاظ على تفرد هوية الوجهة يصبح أمرًا حتميًا في مواجهة السياحة الضارة، وغالبًا ما تتجاوز الزيادة السريعة في أعداد السياح تطور البنية التحتية اللازمة حيث يمكن للشوارع المكتظة، وعدم كفاية إدارة النفايات، والخدمات العامة المجهدة للمدن والوجهات أن تقلل من نوعية الحياة لكل من المقيمين والزوار، ويصبح التخطيط الحضري المستدام والاستثمار في البنية التحتية أمرًا بالغ الأهمية لضمان قدرة الوجهات على استيعاب أعداد كبيرة من السياح دون المساس بجاذبيتها.
ولمعالجة الآثار السلبية للسياحة الضارة، هناك تركيز متزايد على مشاركة المجتمع والسياحة المسؤولة، وينبغي إشراك المجتمع المدني في عمليات صنع القرار، بما يضمن أخذ وجهات نظرها في الاعتبار عند تطوير وإدارة السياحة، ويمكن للممارسات المستدامة، مثل أماكن الإقامة الصديقة للبيئة أن تساعد في التخفيف من الآثار السلبية لهذه الصناعة.
يعطي التقدم التكنولوجي حلولًا لبعض هذه التحديات، حيث يمكن الاستفادة من مبادرات السياحة الذكية، وتحليلات البيانات، والمنصات الرقمية لإدارة تدفقات الزوار، وتحسين استخدام الموارد، وتعزيز التجربة السياحية الشاملة حيث يمكن لممارسات السياحة المستدامة، المدعومة بالتكنولوجيا، أن تمهد الطريق لصناعة أكثر مسؤولية وتوازنًا.
في حين أن السياحة الضارة تحقق فوائد اقتصادية لا يمكن إنكارها، فإنها تتطلب اتباع نهج مدروس وشامل للتخفيف من عواقبها السلبية، ولعل السياسات والقوانين السياحية الفعالة والتي تعالج مسببات السياحة الضارة قبل أن تبدأ عنصرًا أساسيًا في تشكيل مستقبل السياحة، مما يضمن بقاء الوجهات السياحة قوة للتبادل الاقتصادي والثقافي الإيجابي.

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