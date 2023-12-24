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Bibliomania هوس الكتب إدمان سلوكي

12/24/2023 11:13:19 PM
(MENAFN- Al Watan) لو قدّر لك أن تزور أحد معارض الكتاب الكبرى أو بعض المكتبات الضخمة، ربما أنك رصدت ظاهرة لفتت انتباهك وتتمثل في أن البعض تأبط كمية ضخمة من الكتب، وربما استخدم عربة التسوق لحمل تلك العناوين المتنوعة. ولعل فضولك دفعك للتساؤل أين سيجد الوقت لقراءة ما استحوذت عليه يداه؟ ولكن في الواقع الأمر أنك قد تجد نفسك أمام حالة من حالات الاضطراب النفسي أو ما يسمى بمتلازمة (هوس الكتب) (Bibliomania). فأنت هنا أمام شهية مفتوحة وشراهة لا متناهية، وحالة متطرفة لاقتناء أي كتاب سواء المفيد أو غير ذلك. وربما يقتني هذا الإنسان الكتاب من خلال غلاف جذاب دون أن يعير العنوان أو الكاتب أي اهتمام، وقد يقتني أكثر من نسخة للعنوان نفسه، والحالة هنا تتشكل معها علاقة طردية، فكلما زادت مقتنياته من الكتب زادت سعادته وأشبعت رغبته النهمة. والعلاقة في هذا الوضع قطعًا ليست سوية.. فالعلاقة المثلى تأتي ما بين إنسان محب للقراءة والثقافة، يتطلع من خلال كتاب اقتناه إلى إشباع فضاءات وُجدت في عقله وروحه ووجدانه، تترك أثرا إيجابيا في مسيرته المعرفية والإبداعية، وهنا تحدث القراءة الناجحة والتي معها يأتي فن واحترافية انتقاء الكتاب المناسب في المرحلة المناسبة، ولهدف مرسوم بدقة. فالأكثر شيوعا لدى الأشخاص الناجحين هو القراءة الناجحة والمثمرة. هذا النوع من القراءة له مساهمة كبرى في الذكاء العام للإنسان، ويؤدي إلى تراكم المعرفة والتجارب والخبرات، وتوسيع الأفق وزيادة معتبرة في المفردات التي لا تشعر بدخولها لمخزونك العقلي الباطني ‏ولكنها تظهر في الموعد المناسب عند استحضارك وحاجتك إليها. كما أن القراءة الناجحة تزيد من فرص الإبداع وزيادة التفاعل مع محيطك الاجتماعي، وتؤدي إلى امتلاك شخصية خاصة متفردة، وترتفع معها ولادة معززة لاحترام الذات. شخصت أول حالة من (البايبلومانيا) عام 1861 على يد طبيب بريطاني، وفي القرن التاسع عشر أيضًا كتب الإنجليزي (توماس فروجنال) عن هذا الاضطراب الذي عانى منه شخصيًا كتاب (Bibliomania).
ولكي نُؤصل البداية الحقيقية لظهور هذا الاضطراب لا بد أن نعود إلى العام 1440م حيث تم اختراع الطباعة الحديثة، وصار اقتناء الكتب معها أيسر، ولتظهر في أوربا هواية جمع الكتب خصوصا بين النبلاء والأغنياء، وشكّلت تلك العادة واجهة اجتماعية مهمة لهم. ومع مرور الزمن وتسارع دوران عجلة الطباعة وتقدم تقنياتها متواكبة مع النهضة العلمية والثقافية، وبالتالي ظهور العدد الهائل من الكتب والعناوين في كل المجالات وبكل اللغات، زادت وتيرة اضطراب الهوس بالكتب. هذا الهوس غالبا يبدأ من الصغر حيث يشعر المصاب بالسعادة في بحثه واقتنائه أي كتاب تحت أي ذريعة، بغض النظر عن نوعه وأهميته بالنسبة إليه، ومع مرور الوقت تتراكم تلك الكتب وهي في الغالب لا تحظى بأي نصيب في قراءتها مع أنها تستهلك قدرًا غير بسيط من ميزانيته، وربما في بعض الأوقات يصل حد الهوس إلى السرقة دون أي شعور بالذنب وهذا ما حصل مع المواطن الأمريكي (ستيفن بلومبرج) ‏الذي سرق 24.000 كتاب تقدر قيمتها بحوالي 5.000.000 دولار، وقبله سرق لويس بشلر الذي كان يعمل أمين المكتبة الملكية في سانت بطرسبرغ بروسيا في القرن التاسع عشر أكثر من 4500 عنوان من المكتبة.
هذا النوع من الهوس المنحرف يسمى Bibliokleptomania. ‏والكثير ممن يسرقون الكتب لا يعترفون غالبا بجرمهم بل يبررون فعلهم أنه أتى من باب تقديرهم لقيمة هذه الكتب وقدرتهم على الحفاظ عليها أكثر من غيرهم.. كما ظهرت باليابان في القرن التاسع عشر ظاهرة مشابهة تسمى (توسو ان دوكو)، وتعني اقتناء الكثير من الكتب، وتختلف عن البايبلومانيا أن من يقتني الكتب في هذه الحالة لديهم نية حقيقية لقراءتها ولكنهم لظروف معينة لم يتمكنوا من قراءتها.
‏لكن هل تعتبر حالة هوس الكتب اضطرابًا أو مرضًا نفسيا؟ وهل صنفت كحالة وسواس قهري؟ وهل يحتاج من أصيب به علاجا سلوكيا ودوائيا؟ في الدليل التشخيصي والإحصاء للاضطرابات النفسية في نسخته الخامسة والأخيرة (DSM-5) وهو المرجعية الأعلى والأكثر وثوقًا في الأمراض والاضطرابات النفسية لم يصنف هوس الكتب كاضطراب نفسي أو حالة قهرية، حيث إن تضمين أي حالة اضطراب أو مرض نفسي في هذا الدليل يتطلب وجود معايير سلوكية وعوامل محددة مرضية وبيئية، حيث يتم تبني تلك القاعدة المعلوماتية من قبل باحثين معتبرين والذين ينشرون بدورهم مرئياتهم عبر نشرات ودوريات علمية عالمية وموثوقة، وتقديمها في مؤتمرات وحلقات نقاش عالمية. وإذا مضى الأمر نحو الاقتناع بهذه الحيثيات ورسوخ أركانها تدرج ضمن هذا الدليل كاضطراب أو مرض نفسي، له أدلته التشخيصية والعلاجية كما حدث مع عادة إدمان القمار التي أصبحت مصنفة، وإدمان ألعاب الإنترنت التي هي في طريقها للتصنيف.
‏ولكن يمكن وضع هوس الكتب مع حالات أخرى كحالات إدمان سلوكي Behavioral addictions disorders كإدمان الألعاب الإلكترونية وتناول الوجبات السريعة وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي وحتى إدمان التسوق لدى النساء.
ولكن من وجهة نظر متواضعة أرى أن اضطراب هوس الكتب قد استوجب معايير تصنيفه كوسواس قهري من حيث إن من يعانيه يشعر بالسعادة في ممارسة هذه العادة، كما أنه يستهلك جزءًا كبيرًا من ميزانية صاحبه ويهمل أولويات حياتية في سبيل اقتناء الكتب، كما أنه يشغل حيزًا كبيرًا من المنزل لرص تلك الكتب، وهذه بلا شك أصبحت حالة قهرية يتعامل معها الطبيب المعالج كحالة وسواس قهري، يعالج معها بالعلاج السلوكي والدوائي نفسه، والنتائج مشجعة إلى حد كبير. يقول الدكتور أحمد خالد توفيق (يومًا ما سأقرأ كل هذه الكتب وعندها أصبح رائعًا.. المشكلة أن هذا اليوم لم يأت بعد).

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