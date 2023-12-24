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إسرائيل لإطالة الحرب حتى عودة ترمب

12/24/2023 11:13:19 PM
(MENAFN- Al Watan) عيد الميلاد 2023 من الأكثر حزناً وأسى في تاريخ المسيحية، تحديداً في بيت لحم، كما بالنسبة إلى مسيحيي غزة الذين استهدف القصف الإسرائيلي كنائسهم الثلاث وقتل عديداً منهم. هذه الكنائس، وإحداها من الأقدم في العالم على اسم القديس بيرفيريوس، ليست واجهات لفصائل المقاومة ولا يتجول المقاتلون في أنفاق تحتها، ولا ينتمي أحد من رعاياها إلى حركة ((حماس)) أو سواها، وإذا كان هؤلاء بقوا في غزة فلأنهم فلسطينيون. لكن إسرائيل لا تريدهم هناك، بل تسعى إلى اقتلاعهم أسوة بالمسلمين الذين هدمت معظم مساجدهم. وستبقى المجزرة في محيط المستشفى الأهلي المعمداني من أكثر الوقائع فظاعة في الحرب على غزة والأكثر وطأةً على ضمير العالم، الذي يبدو كأنه تجاوزها نظراً إلى توالي المجازر وكثرتها، ولا تقل هولاً عنها اليوم حقيقة أن المجاعة تزحف سريعاً إلى غزة وأن تداعيات الحرب وانعدام الأمن الغذائي يخلفان أمراضاً قد تفتك بعدد أكبر من الأطفال الذين قضوا بالقصف.
لم تنتهِ الحرب بعد، ولن تنتهي قريباً، فالإسرائيليون تعلّموا بعد ثمانين يوماً أن ((الإبادة)) حتى بقنابل أمريكية تزن طنّاً تتطلّب وقتاً، بضعة شهور أو ربما سنة أو سنوات. ((مؤسف)) بالنسبة لبنيامين نتنياهو ولآخرين في مجلس الحرب والحكومة أن لا الرئيس الأمريكي ولا الفرنسي ولا رئيس الوزراء البريطاني استجابوا لطلبه ممارسة ضغط على مصر كي توافق على ((استضافة)) المليونين ونصف المليون غزي، علماً أن الأمريكي حاول ولقي صداً واضحاً، فالمسألة مطروحة منذ عقود لكن الـ((لا)) المصرية محسومة. مشكلة إسرائيل مع احتلالها المرفوض فلسطينياً، قبل أن يكون مرفوضاً دولياً، أنها أقنعت نفسها بأنه ليس احتلالاً بل وجوداً شرعياً، وإذ سنت عشرات القوانين العنصرية لـ((تحصينه)) فإنها باتت بعد عملية ((طوفان الأقصى)) في 7/10 لا تستطيع العيش بوجود الستة إلى سبعة ملايين فلسطيني إلى جوارها، ولذا فهي تريد تصدير مشكلتها بتهجيرهم إلى مصر والأردن ولا تتخيل ((ما بعد غزّة)) إلا توأماً لـ((ما بعد الضفة)).
لم تنتهِ الحرب، ولن تنتهي قريباً، بل إنها تتوسع بمبادرة من إيران إلى البحر الأحمر وما بعده. لكن مجلس الحرب الإسرائيلي يتعامل مع أي حديث عن ((إنهاء الحرب)) على أنه كابوس. فمجرد البدء بمفاوضات على ((هدنة مؤقتة)) أشعل تصعيداً داخل التصعيد، إذ قيل إن الجيش الإسرائيلي أراد الضغط على ((كتائب القسام)) والفصائل الأخرى لتتخلى عن شرط ((وقف العدوان))، أي ((وقف الحرب)) أولاً والانسحاب من غزة، قبل البحث في ملف إطلاق الأسرى والرهائن. كلف هذا التصعيد أهل غزة أكثر من ألف آخر من الضحايا المدنيين، وتجاوزت الحصيلة الأحدث الـ74 ألفاً بين قتيل ومصاب، عدا المفقودين الذين تزايد عددهم إلى نحو 11 ألفاً مع انتشال جثث من تحت أنقاض في مناطق أخلاها الإسرائيليون، ومنها بيت لاهيا أقصى شمال القطاع وأقرب البلدات إلى الحدود، حيث اكتشف الدفاع المدني أن مئات القتلى قضوا في إعدامات ميدانية، ما مثل بداية الانتقام للقتلى الإسرائيليين في مستوطنات غلاف غزة، ولا يزال الانتقام جارياً.
على وقع القصف الكثيف والشديد يتناقص شيئاً فشيئاً عدد الرهائن المطلوب إطلاقهم، وقد وضع شرط ((حماس)) وقف الحرب والانسحاب قادة إسرائيل أمام خيار صعب بل مستحيل قد يدفعهم إلى التخلي عن الرهائن واعتبارهم من ضحايا الحرب، لكنهم سيواصلون تبرير استمرار الحرب بتحقيق الأهداف وأهمها ((تحرير المحتجزين)) و((القضاء على حماس)) أي إنهاء حكمها ووجودها في القطاع. أصوات إسرائيلية عديدة، بينها رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت ومسؤولون سابقون، خلصت إلى الإقرار بوجوب وقف القتال وعقد صفقة تبادل للأسرى، محذرة من مواصلة الحرب إلى أن تنتهي من دون تحقيق أي من الهدفين المعلنَين، ولم يتردّد بعضهم بالقول إن ((النصر على حماس غير ممكن))، لافتين إلى التجارب الأمريكية والسوفياتية في فيتنام وأفغانستان حيث عجزت جيوش نظامية كبيرة عن تحقيق انتصارات على تنظيمات مسلحة. وربما يقدر هؤلاء أن حجم الخسائر البشرية والدمار الكبير للعمران والاقتصاد واستحالة البدء سريعاً بإعادة الإعمار في غزّة كفيلة بأن تضعف خطر فصائل المقاومة تلقائياً، وإلى وقت طويل.
لا يخفى على المعارضين الإسرائيليين لاستمرار الحرب، سواء لأسباب موضوعية يعرضونها أو لدوافع السياسية يضمرونها، أن المجتمع الإسرائيلي سيتلقّى إنهاء الحرب حتى مع عودة الرهائن على أنه ((هزيمة))، تحديداً لأن الجيش لم يتمكّن من إنهاء ((حماس)) على رغم القوة والقدرات والخبرة التي راكمها طوال عقود، بل يدركون أن هذا المجتمع لا يستطيع التعايش مع ((الهزيمة)) وما بعدها. لكن هناك أمرين لا يجرؤ هؤلاء المعارضون على مقاربتهما: الأول، أن إسرائيل باتت تحتاج بشدة إلى مراجعة الخيارات الأمنية والسياسية التي اتبعتها في العقود الثلاثة السابقة، تحديداً منذ ((اتفاقات أوسلو)) وكيفية تعاملها مع الفلسطينيين ومواصلة الاستيطان واغتصاب أراضيهم وحتى في انتهاكها لمقدساتهم. والثاني، أن حكومات إسرائيل اعتقدت خطأً أن حل مشكلة الاحتلال يكمن في تجاهلها، وأن ((التطبيع)) مع بعض الحكومات العربية يمكن أن يُكسِب هذا الاحتلال نوعاً من المشروعية وأن ((السلام)) مع العرب متاح من دون تنازلات أساسية للفلسطينيين.
لم تكن إسرائيل جاهزة للحرب، وظلّت مربكة وهي تخوضها. نالت الدعم المطلق من الولايات المتحدة لكنها ورّطتها في ارتباكها وفي أهداف يصعب تحقيقها. فكيف لواشنطن أن تشكّل تحالفاً دولياً- إقليمياً لإدارة ما بعد الحرب في غزّة إذا كانت إسرائيل مصممة على البقاء في القطاع بشكل أو بآخر، وكيف يمكن اصطناع هيئة حكم لغزّة تقبل عملياً باستمرار الحصار وتقنين المساعدات، أي باستمرار الاحتلال والحرب، وفقاً لما تقترحه وثيقة كُشف عنها وغدت محور خلافات مع واشنطن، تحديداً لأنها لا تقدم أي حلول وإنما تعيد الصراع العربي- الإسرائيلي إلى مربعه الأول (إلغاء لاتفاقات أوسلو، تهجير من غزة والضفة، مجازفة بإلغاء معاهدات السلام مع مصر والأردن...). وأشار بعض المحللين إلى أن إسرائيل أصرت على هذه الخيارات بعدما أصرت واشنطن على منعها من شن حرب مفتوحة على جنوب لبنان.
ألحقت الحرب أضراراً بحظوظ جو بايدن في إعادة انتخابه لولاية ثانية، والأكيد أن الحرب حددت منذ الآن نهاية المستقبل السياسي لنتنياهو. لكن ربما وجد الأخير بارقة أمل في زيارة إيفانكا ترمب وزوجها جاريد كوشنير وذهابهما إلى غلاف غزة لمواساة ذوي القتلى والرهائن. لا بد أن نتنياهو يقلّب الآن السيناريوهات لجعل 2024 سنة انتظار عودة دونالد ترمب المحتملة إلى البيت الأبيض، فهذه وحدها يمكن أن تنقذه، ولديه زمرة المتطرفين لمساندته.
* ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

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