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فيصلية نجران سوق بلا مستأجرين

12/24/2023 11:13:19 PM

(MENAFN- Al Watan) ما زال سوق خضار الفيصلية بنجران خاليا من البائعين الذين يتطلعون إلى سرعة إيجاد الحلول من خلال النظر في ارتفاع الإيجارات، حتى يتمكنوا من الاستئجار، والاستفادة من خدمات حلقة الخضار.
بدورها، أوضحت أمانة نجران لـ((الوطن)) أنها طرحت عدة فرص استثمارية لمحلات سوق الفيصلية عن طريق المنافسة العامة بمنصة بوابة الاستثمار في المدن السعودية، وتمت ترسيتها على مستثمر، بعدما تم تضمين الأسعار في الشروط الخاصة بكراسة الشروط والمواصفات، وأنه لا يجوز للمستثمر أن يتخطى 50% من الربحية المضافة على قيمة عطائه.
وذكر البائعان محمد الوايلي ومبارك مشعوض أنهما يأملان فتح سوق الخضار في الفيصلية، الذي ما زال خاليا من البائعين، مع مراعاة البائعين في أسعار إيجارات المحلات.
ونشرت ((الوطن))، في عددها الصادر 11 يوليو 2023 تحت عنوان ((حلقة فيصلية نجران تشتكي هجر البائعين))، مشكلة ارتفاع إيجارات المحلات في سوق الخضار، الذي أصبح بيئة استثمارية طاردة لهذا السبب.

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