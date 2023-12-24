حمراء واحدة في ذهاب دوري السيدات

(MENAFN
- Al Watan) نجحت أندية الدوري السعودي الممتاز للسيدات، في الخروج من مرحلة الذهاب، بعدد أقل من البطاقات الحمراء، مقارنة بنفس المرحلة من الموسم الماضي.
واختتمت منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، بتصدر النصر، جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، متقدما عن الهلال بفارق 8 نقاط. وكادت تنتهي منافسات الذهاب دون ظهور بطاقات حمراء، لولا إشهار البطاقة الحمراء في وجه المدافعة التونسية شيماء العباسي، بعد تدخل عنيف على الغانية إليزابيث أدو.
وظهرت البطاقة في مباراة الهلال والشباب، لتصبح أول بطاقة حمراء تظهر هذا الموسم في الدوري السعودي للسيدات.
ولعل ظهور بطاقة حمراء واحدة بمرحلة الذهاب هذا الموسم، يعد أقل بكثير من ذات المرحلة في الموسم الماضي، والتي شهدت ظهور 4 حالات طرد. وعلى مستوى البطاقات الصفراء، تعتبر مرحلة الذهاب من الموسم الماضي، أقل من الموسم الحالي، حيث ظهرت 76 مرة مقابل 84 مرة في ذهاب الموسم الحالي. يذكر أن الحصيلة الكاملة من البطاقات الملونة الموسم الماضي من الدوري السعودي الممتاز للسيدات، بلغت 154 بطاقة صفراء مقابل 8 بطاقات حمراء.
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