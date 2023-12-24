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حمراء واحدة في ذهاب دوري السيدات

12/24/2023 11:13:19 PM
(MENAFN- Al Watan) نجحت أندية الدوري السعودي الممتاز للسيدات، في الخروج من مرحلة الذهاب، بعدد أقل من البطاقات الحمراء، مقارنة بنفس المرحلة من الموسم الماضي.
واختتمت منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، بتصدر النصر، جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، متقدما عن الهلال بفارق 8 نقاط. وكادت تنتهي منافسات الذهاب دون ظهور بطاقات حمراء، لولا إشهار البطاقة الحمراء في وجه المدافعة التونسية شيماء العباسي، بعد تدخل عنيف على الغانية إليزابيث أدو.
وظهرت البطاقة في مباراة الهلال والشباب، لتصبح أول بطاقة حمراء تظهر هذا الموسم في الدوري السعودي للسيدات.
ولعل ظهور بطاقة حمراء واحدة بمرحلة الذهاب هذا الموسم، يعد أقل بكثير من ذات المرحلة في الموسم الماضي، والتي شهدت ظهور 4 حالات طرد. وعلى مستوى البطاقات الصفراء، تعتبر مرحلة الذهاب من الموسم الماضي، أقل من الموسم الحالي، حيث ظهرت 76 مرة مقابل 84 مرة في ذهاب الموسم الحالي. يذكر أن الحصيلة الكاملة من البطاقات الملونة الموسم الماضي من الدوري السعودي الممتاز للسيدات، بلغت 154 بطاقة صفراء مقابل 8 بطاقات حمراء.

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