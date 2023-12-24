Monday, 25 December 2023 08:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العالمي يترقب فك عقدة الكلاسيكو

12/24/2023 11:13:19 PM
(MENAFN- Al Watan) يسعى النصر لفك عقدة عمرها 5 أعوام، إذ لم ينجح العالمي في الفوز على الاتحاد في كلاسيكو الأصفرين، بعد الانتصار 1/2، الذي سجله في ديسمبر 2018، لحساب الجولة الـ14 لدوري المحترفين لموسم 2019، وفي آخر 5 سنوات بالدوري، فشل النصر في قهر النمور خلال 9 مباريات متتالية، إذ تلقى الخسارة في 6 مناسبات واكتفى بالتعادل 3 مرات.
وبعد آخر انتصار للنصر على الاتحاد في الدوري، عاد العميد للفوز 2/3 و2/4، ثم جاء التعادل 1/1 في مباراتين متتاليتين، ثم عاد العميد للسيطرة على العالمي، وانتصر في 3 مباريات متتالية بنتائج 1/2 و1/3 و3/صفر، قبل التعادل السلبي، وقبل الانتصار بهدف في الدور الثاني بالموسم الماضي.
ويتطلع النصر للانتصار على الاتحاد من أجل استمرار ملاحقة الهلال.

MENAFN24122023000089011017ID1107654280

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث