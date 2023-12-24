العالمي يترقب فك عقدة الكلاسيكو

(MENAFN
- Al Watan) يسعى النصر لفك عقدة عمرها 5 أعوام، إذ لم ينجح العالمي في الفوز على الاتحاد في كلاسيكو الأصفرين، بعد الانتصار 1/2، الذي سجله في ديسمبر 2018، لحساب الجولة الـ14 لدوري المحترفين لموسم 2019، وفي آخر 5 سنوات بالدوري، فشل النصر في قهر النمور خلال 9 مباريات متتالية، إذ تلقى الخسارة في 6 مناسبات واكتفى بالتعادل 3 مرات.
وبعد آخر انتصار للنصر على الاتحاد في الدوري، عاد العميد للفوز 2/3 و2/4، ثم جاء التعادل 1/1 في مباراتين متتاليتين، ثم عاد العميد للسيطرة على العالمي، وانتصر في 3 مباريات متتالية بنتائج 1/2 و1/3 و3/صفر، قبل التعادل السلبي، وقبل الانتصار بهدف في الدور الثاني بالموسم الماضي.
ويتطلع النصر للانتصار على الاتحاد من أجل استمرار ملاحقة الهلال.
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