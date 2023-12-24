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تحضيرات أهلاوية منوعة

12/24/2023 11:13:19 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ الأهلي تحضيراته لمواجهة الخليج الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ19، لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأخضع المدرب الألماني، ماتياس يايسله، لاعبيه لتدريبات منوعة بين اللياقية والفنية، وطبق عددًا من الجمل التكتيكة، خصوصًا في الجانب الهجومي.

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