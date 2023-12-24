تحضيرات أهلاوية منوعة

تحضيرات أهلاوية منوعة
التاريخ
12/24/2023 11:13:19 PM
(MENAFN
- Al Watan) بدأ الأهلي تحضيراته لمواجهة الخليج الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ19، لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأخضع المدرب الألماني، ماتياس يايسله، لاعبيه لتدريبات منوعة بين اللياقية والفنية، وطبق عددًا من الجمل التكتيكة، خصوصًا في الجانب الهجومي.
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