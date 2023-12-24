الثلاثيات تزعج العميد قبل القمة

(MENAFN
- Al Watan) يمر الاتحاد بفترة صعبة للغاية مع مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، على مستوى النتائج، والأداء الفني للفريق، إضافة إلى الإصابات التي ضربت الفريق بشكل متسارع، وبات العميد شبه متعاقد مع الخسارة بنتيجة واحدة هي 3/1، ويعاني العميد من أزمة دفاعية مؤرقة لمدربه، قبل موقعة النصر في كلاسيكو الأصفرين، الذي سيقام غدا، والمؤجل من الجولة الـ17 للدوري، وسط تخوف جماهيري من تلقي خسارة جديدة ربما تكون مؤلمة وتعصف بأحلام النمور.
ثلاثيات مكررة
في ظل التراجع الفني الكبير للعميد، تعرض الاتحاد للخسارة بنتيجة 3/1، 3 مرات خلال ديسمبر الجاري، فقبل خوض الفريق لكأس العالم للأندية تعرض لخسارة كبيرة أمام ضمك 3/1، لحساب الجولة الـ16 لدوري روشن وتحديدا في الـ7 من الشهر الجاري، وأثناء المونديال تعرض للخسارة بذات النتيجة أمام الأهلي المصري في ربع النهائي في الـ15 من ديسمبر، ليغادر المونديال مبكرا، وفي الـ23 منه خسر أمام الرائد 3/1 أيضا، لتكون الخسارة الثالثة له بذات النتيجة خلال 17 يوما ما بين محلية وخارجية.
ضربات متتالية
تلقى مدرب النمور الأرجنتيني مارسيلو جاياردو ضربة موجعة، خلال مواجهة الرائد، بتعرض المدافع أحمد بامسعود لإصابة قوية خلال مجريات الشوط الثاني، ما استدعى خروجه من الملعب محمولا.
وعصفت الغيابات بالاتحاد، حيث غاب عن المواجهة سويلم المنهالي، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، عمر هوساوي، حسن كادش، عبدالرحمن العبود، عبدالرزاق حمدالله، عوض الناشري، فليبي، ما دفع جاياردو للدفع بفابينيو في قلب الدفاع.
فيما ضمت دكة بدلاء الاتحاد 5 لاعبين فقط، هم جروهي، المرمش، فرحة الشمراني، صالح العمري، هارون كمارا، من بينهم حارسي مرمى، كما نال مدالله العليان البطاقة الحمراء.
وسيعمل جاياردو على إيجاد حل مناسب لسد العجز الكبير في خط دفاع فريقه،خلال قمة النصر غدا.
-الخسارة بثلاثية لازمت العميد في ديسمبر
-17 يوما شهدت خسارة النمور 3 مرات بذات النتيجة
-الغيابات الدفاعية تعصف بآمال العميد
-جاياردو يعمل على سد العجز قبل موقعة النصر
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