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الثلاثيات تزعج العميد قبل القمة

12/24/2023 11:13:19 PM
(MENAFN- Al Watan) يمر الاتحاد بفترة صعبة للغاية مع مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، على مستوى النتائج، والأداء الفني للفريق، إضافة إلى الإصابات التي ضربت الفريق بشكل متسارع، وبات العميد شبه متعاقد مع الخسارة بنتيجة واحدة هي 3/1، ويعاني العميد من أزمة دفاعية مؤرقة لمدربه، قبل موقعة النصر في كلاسيكو الأصفرين، الذي سيقام غدا، والمؤجل من الجولة الـ17 للدوري، وسط تخوف جماهيري من تلقي خسارة جديدة ربما تكون مؤلمة وتعصف بأحلام النمور.
ثلاثيات مكررة
في ظل التراجع الفني الكبير للعميد، تعرض الاتحاد للخسارة بنتيجة 3/1، 3 مرات خلال ديسمبر الجاري، فقبل خوض الفريق لكأس العالم للأندية تعرض لخسارة كبيرة أمام ضمك 3/1، لحساب الجولة الـ16 لدوري روشن وتحديدا في الـ7 من الشهر الجاري، وأثناء المونديال تعرض للخسارة بذات النتيجة أمام الأهلي المصري في ربع النهائي في الـ15 من ديسمبر، ليغادر المونديال مبكرا، وفي الـ23 منه خسر أمام الرائد 3/1 أيضا، لتكون الخسارة الثالثة له بذات النتيجة خلال 17 يوما ما بين محلية وخارجية.
ضربات متتالية
تلقى مدرب النمور الأرجنتيني مارسيلو جاياردو ضربة موجعة، خلال مواجهة الرائد، بتعرض المدافع أحمد بامسعود لإصابة قوية خلال مجريات الشوط الثاني، ما استدعى خروجه من الملعب محمولا.
وعصفت الغيابات بالاتحاد، حيث غاب عن المواجهة سويلم المنهالي، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، عمر هوساوي، حسن كادش، عبدالرحمن العبود، ‏عبدالرزاق حمدالله، عوض الناشري، فليبي، ما دفع جاياردو للدفع بفابينيو في قلب الدفاع.
‏فيما ضمت دكة بدلاء الاتحاد 5 لاعبين فقط، هم جروهي، المرمش، فرحة الشمراني، صالح العمري، هارون كمارا، من بينهم حارسي مرمى، كما نال مدالله العليان البطاقة الحمراء.
وسيعمل جاياردو على إيجاد حل مناسب لسد العجز الكبير في خط دفاع فريقه،خلال قمة النصر غدا.
-الخسارة بثلاثية لازمت العميد في ديسمبر
-17 يوما شهدت خسارة النمور 3 مرات بذات النتيجة
-الغيابات الدفاعية تعصف بآمال العميد
-جاياردو يعمل على سد العجز قبل موقعة النصر

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