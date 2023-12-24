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السعودية ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن دعم مسار السلام في اليمن

12/24/2023 11:13:19 PM
(MENAFN- Al Watan) أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام.
كما تجدد وزارة الخارجية التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات شعبه الشقيق.

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