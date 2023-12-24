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الكستناء وجبة شتوية من الجبال إلى الصحراء

12/24/2023 11:13:19 PM
(MENAFN- Al Watan) ما إن تسيطر برودة فصل الشتاء على الأجواء في المملكة، حتى تشهد الأسواق توريد كميات كبيرة من ((الكستناء))، تلك الثمرة التي أعلنت عن نفسها وجبةً لذيذةً تجمع أفراد الأسرة، أو الأصدقاء حولها في حفلات الشواء.
وأصل ((الكستناء)) يعود إلى نوع من النباتات التي تنمو في الغابات الجبلية، في شجيرات صغيرة، ذات ارتفاع شاهق، يصل عمرها إلى آلاف السنين، ومن الجبال الباردة تستورد للمملكة الصحراوية على اعتبار أنها وجبة صحية متكاملة، إلا أنها تُعامل معاملة الوجبات الخفيفة ((السناك))، يتم تناولها بين الوجبات الرئيسية، وينظر إليها على أنها نوع من أنواع المكسرات، مع أن طعمها يشبه طعم البطاطا الحلوة المشوية.
طقوس الشواء
سميت ((الكستناء)) بهذا الاسم، لأنها كستنائية اللون، ويسميها البعض ((الكستنة)) أو ((بو فروة))، كونها تتقوقع داخل غشاء أقرب للفرو، وهي من فصيلة البلوطيات، ويتشارك الأصدقاء والعائلات في شي هذه الثمرة، في اجتماعاتهم ولقاءاتهم الدورية خلال فصل الشتاء، لدرجة باتت معها حفلات شي الكستناء أحد الطقوس التي تنتشر في هذا الفصل دون سواه، وأثناء حفلة الشي، يطرب المحيطون بالنار، لصوت فرقعات الكستناء وهي تنضج فوق اللهب، فيما يفضل البعض سلق الكستناء، ثم تقشيرها وتناولها.
مستورد موسمي
ووفقًا للمزارع، حسن الجمعان، ((يغلب في الأسواق السعودية الكستناء الآتي من تركيا، وبلاد البحر المتوسط، حيث يستورد من هناك، بكميات كبيرة مع بدايات موسم الشتاء، ويُباع في الأسواق بأحجام مختلفة، ولهذه الثمرة أنواع عدة، منها الأمريكي، الصيني، والأوروبي، وهو من الوجبات اللذيذة والخفيفة المرغوبة، ويكثر وجودها في فصل الشتاء داخل أسواق الخضار، باعتباره من المحاصيل الموسمية)).
صيني وتركي
من جهته ذكر المزارع والبائع، ماهر الخريدة، أن أسواق المنطقة الشرقية تزخر بنوعين معروفين للكستناء هما التركي والصيني وكلاهما يحملان نفس الطعم والميزات، والاختلاف يكمن فقط في الحجم، فبينما تكون حبة الكستنه التركية كبيرة، تجد أن الحبة الصينية منه أصغر، وهي أقل سعرًا في الأسواق من التركي رغم تشابههما الكبير في مستوى الطعم والشكل.
وعن الأسعار بالجملة هذه الفترة قال: ((يحتوي كيس الكستناء المباع في أسواق الجملة على قرابة 5 كيلو، وقد ارتفع سعر النوع التركي هذا العام إلى الضعف، حيث إن قيمة الكيس الواحد (5 كيلو في الكيس) وصلت إلى 200 ريال، فيما كان يباع العام الماضي بـ100 ريال، ويباع الكيلو منه سابقًا بحدود 30 ريالا، أما الآن فوصل سعر بيع الكيلو في الأسواق المفتوحة إلى 45 ريال، بفارق ريالين ونصف فقط عن قيمة شراء الكيلو في أسواق الجملة، حيث يباع هناك بـ42 ريالا ونصف ريال، على خلاف قيمة الكستناء الصيني الذي يباع حاليًا بقيمة 30 ريالا فقط للكيلو الواحد)).
ولثمرة الكستناء فوائد عدة، وهو ما يفسر سر إقبال الناس عليها، فمن الناحية الصحية، أبانت المدربة الصحية درة غزوي أن "الكستناء أحد أنواع المكسرات التي تحتوي على قيمه غذائية عالية وفوائد صحية
على مستوى المرأة الحامل تعد الكستناء وجبة خفيفة ملائمة للمرأة الحامل، فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية وخاصة في مراحل الحمل الأولى. وأشهرها حمض الفوليك؛ فتحتوي الكستناء على نسبة عالية من حمض الفوليك، إذ يوفر نحو ثلاثة أرباع كوب من الكستناء 35٪ من الحصة الغذائية المنصوح بها من حمض الفوليك، وتحتوي على كميه عالية من الألياف التي تقلل من الإمساك"
وأكملت إن خسارة الوزن أحد فوائد الكستناء، فالكستناء تتميز بقلة سعراتها الحرارية، وغناها بالألياف التي تُساعد في زيادة الإحساس بالشبع لمدة أطول مما يقلل تناول الوجبات، وبالتالي نقصان الوزن.، و تعد خياراً جيداً للمحافظة على صحة القلب والشرايين، فهي تُساهم في خفض مستويات الكولسترول في الدم. بالإضافة إلى كونها تحتوي على نسبة من الحديد فهي جيده للذين يعانون من فقر الدم،علاوةً على دورها في تنظيم مستويات السكر في الدم، و تقوية المناعة وحماية الخلايا من التلف.
و أضافت " تتميز الكستناء عن غيرها من المكسرات بأنها مصدر لفيتامين ج (Vitamin C)، ويُعد فيتامين ج مهم جدًا في مكافحة الجذور الحرة كونه يزيد قدرة الجسم المناعية ، كما أن لمضادات الأكسدة الموجودة في الكستناء دور جيد في وقاية أنسجة، وخلايا الكبد من التلف، وذلك إن تم تناولها بكميات متوازنة".

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