الوحدة تخنق الرياض
التاريخ
12/24/2023 11:13:18 PM
(MENAFN
- Al Watan) ارتقى الوحدة إلى المركز الثامن في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بتغلبه على ضيفه الرياض 3 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في ختام الجولة الـ18 للدوري، سجل لفرسان مكة جواد الياميق ((36))، وكريغ غودوين ((82))، وأوديون إيغالو ((90 +4 ضربة جزاء))، ولمدرسة الوسطى صالح آل عباس ((86))، ليرفع الوحدة رصيده إلى 25 نقطة في ثامنا، وظل الرياض على 16 نقطة في المركز الـ16 أحد مراكز الهبوط متأخرا بفارق الأهداف عن الرائد.
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