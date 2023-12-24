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الوحدة تخنق الرياض

12/24/2023 11:13:18 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتقى الوحدة إلى المركز الثامن في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بتغلبه على ضيفه الرياض 3 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في ختام الجولة الـ18 للدوري، سجل لفرسان مكة جواد الياميق ((36))، وكريغ غودوين ((82))، وأوديون إيغالو ((90 +4 ضربة جزاء))، ولمدرسة الوسطى صالح آل عباس ((86))، ليرفع الوحدة رصيده إلى 25 نقطة في ثامنا، وظل الرياض على 16 نقطة في المركز الـ16 أحد مراكز الهبوط متأخرا بفارق الأهداف عن الرائد.

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