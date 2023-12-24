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33 دقيقة لنقل مصابي الجلطات

12/24/2023 11:13:18 PM
(MENAFN- Al Watan) قلصت المسارات الطبية مدة استقبال المرضى المصابين بالجلطات القلبية إلى 33 دقيقة كمعدل زمني لوصول المستفيد إلى معامل القسطرة القلبية بكل تجمع طبي، وذلك بعد التنسيق مع هيئة الهلال الأحمر، بهدف خدمة المرضى وسرعة معالجتهم.
وأوضح المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي، عبدالرحمن حمودة، لـ((الوطن)) أن مسار القلب والأوعية الدموية يعد أحد مسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد الذي تطبقه التجمعات الصحية بالمملكة، إذ يحوي نموذجا مترابطا يقدم خدمات شاملة ومتكاملة بين جميع مستويات الرعاية، ويختصر سرعة الاستجابة، ويقدم الخدمة للمصابين بالجلطات القلبية، لوصول المستفيد لمعامل القسطرة القلبية بكل تجمع، وذلك بالتنسيق المباشر بين التجمع وهيئة الهلال الأحمر السعودي.
نهج وقائي
يهدف التحول في طريقة تقديم الرعاية الصحية إلى أن تصبح شاملة ومتكاملة بين كل مستويات الخدمة، وتقدم في أقرب نقطة من أفراد المجتمع. ويشتمل نموذج الرعاية الصحية على مبادئ عمل، تتمثل في تمكين الأفراد والعائلات من السيطرة على صحتهم، وتقديم المعرفة اللازمة للأفراد كجزء من علاجهم، وتمكينهم من اكتساب الثقافة اللازمة للسيطرة على صحتهم، وتضمين وجهة نظر أفراد المجتمع في تقديم الرعاية الصحية، والحفاظ على صحة أفراد المجتمع، والتركيز على احتياجاتهم الصحية من خلال اتخاذ نهج وقائي بدلا من العلاجي فقط، لتقديم الخدمات الصحية، وتوفير الخدمات العلاجية على نحو يناسب المرضى، وبما يركز على النتائج الصحية دون أن يكون العلاج مفرطا أو دون المستوى الأمثل.
24 مسارا
بدأت التجمعات الصحية في تطبيق نموذج للرعاية يعتمد على مسارات طبية خاصة تربط المستشفيات، لتقليص الانتظار ومعالجة المريض، من خلال جعل الفرد وأسرته شركاء في مسؤولية الحفاظ على صحتهم، وصولا إلى كل مستويات الرعاية التي يتطلبها المجتمع داخل المنظومة الصحية.
ويعمل تجمع المدينة المنورة الصحي على تطبيق 24 مسارا للرعاية الصحية، ما بين خدمات القلب والأوعية الدموية وخدمات الأعصاب وجراحة العظام وحديثي الولادة وطب الأسرة والتغذية والتخدير وغسل الكلى، وهي مجموعة من مسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد في برنامج التحول الوطني بالقطاع الصحي.

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